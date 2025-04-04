- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
DGS: WisdomTree Emerging Market SmallCap Fund
El tipo de cambio de DGS de hoy ha cambiado un -0.94%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 56.61, mientras que el máximo ha alcanzado 56.80.
Siga la dinámica de la pareja de divisas WisdomTree Emerging Market SmallCap Fund. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DGS News
- Is WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend ETF (DGS) a Strong ETF Right Now?
- Is WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend ETF (DGS) a Strong ETF Right Now?
- DGS ETF: Reasonable Yield And Geographical Diversification (NYSEARCA:DGS)
- Brompton Funds Declare Distributions
- Brompton Funds Declare Distributions
- What’s Hot - And What’s Not - In Emerging Markets So Far In 2025
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de DGS hoy?
WisdomTree Emerging Market SmallCap Fund (DGS) se evalúa hoy en 56.61. El instrumento se negocia dentro de 56.61 - 56.80; el cierre de ayer ha sido 57.15 y el volumen comercial ha alcanzado 157. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios DGS en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de WisdomTree Emerging Market SmallCap Fund?
WisdomTree Emerging Market SmallCap Fund se evalúa actualmente en 56.61. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 9.77% y USD. Monitoree los movimientos de DGS en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de DGS?
Puede comprar acciones de WisdomTree Emerging Market SmallCap Fund (DGS) al precio actual de 56.61. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 56.61 o 56.91, mientras que 157 y -0.14% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de DGS en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de DGS?
Invertir en WisdomTree Emerging Market SmallCap Fund implica tener en cuenta el rango anual 42.83 - 59.28 y el precio actual 56.61. Muchos comparan -1.01% y 14.13% antes de colocar órdenes en 56.61 o 56.91. Estudie los cambios diarios de precios de DGS en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund?
El precio más alto de WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) en el último año ha sido 59.28. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 42.83 - 59.28, una comparación con 57.15 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de WisdomTree Emerging Market SmallCap Fund en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund?
El precio más bajo de WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) para el año ha sido 42.83. La comparación con los actuales 56.61 y 42.83 - 59.28 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de DGS en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de DGS?
En el pasado, WisdomTree Emerging Market SmallCap Fund ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 57.15 y 9.77% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 57.15
- Open
- 56.69
- Bid
- 56.61
- Ask
- 56.91
- Low
- 56.61
- High
- 56.80
- Volumen
- 157
- Cambio diario
- -0.94%
- Cambio mensual
- -1.01%
- Cambio a 6 meses
- 14.13%
- Cambio anual
- 9.77%
- Act.
-
- Pronós.
- -4.625 M
- Prev.
- 3.524 M
- Act.
-
- Pronós.
- -0.310 M
- Prev.
- -0.703 M
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 4.613%