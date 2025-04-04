- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
DGS: WisdomTree Emerging Market SmallCap Fund
Курс DGS за сегодня изменился на 0.83%. При этом минимальная цена на торгах достигала 56.95, а максимальная — 57.23.
Следите за динамикой WisdomTree Emerging Market SmallCap Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости DGS
- Is WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend ETF (DGS) a Strong ETF Right Now?
- Is WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend ETF (DGS) a Strong ETF Right Now?
- DGS ETF: Reasonable Yield And Geographical Diversification (NYSEARCA:DGS)
- Brompton Funds Declare Distributions
- Brompton Funds Declare Distributions
- What’s Hot - And What’s Not - In Emerging Markets So Far In 2025
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DGS сегодня?
WisdomTree Emerging Market SmallCap Fund (DGS) сегодня оценивается на уровне 57.15. Инструмент торгуется в пределах 56.95 - 57.23, вчерашнее закрытие составило 56.68, а торговый объем достиг 127. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DGS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям WisdomTree Emerging Market SmallCap Fund?
WisdomTree Emerging Market SmallCap Fund в настоящее время оценивается в 57.15. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.82% и USD. Отслеживайте движения DGS на графике в реальном времени.
Как купить акции DGS?
Вы можете купить акции WisdomTree Emerging Market SmallCap Fund (DGS) по текущей цене 57.15. Ордера обычно размещаются около 57.15 или 57.45, тогда как 127 и 0.35% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DGS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DGS?
Инвестирование в WisdomTree Emerging Market SmallCap Fund предполагает учет годового диапазона 42.83 - 59.28 и текущей цены 57.15. Многие сравнивают -0.07% и 15.22% перед размещением ордеров на 57.15 или 57.45. Изучайте ежедневные изменения цены DGS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund?
Самая высокая цена WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) за последний год составила 59.28. Акции заметно колебались в пределах 42.83 - 59.28, сравнение с 56.68 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику WisdomTree Emerging Market SmallCap Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund?
Самая низкая цена WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) за год составила 42.83. Сравнение с текущими 57.15 и 42.83 - 59.28 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DGS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DGS?
В прошлом WisdomTree Emerging Market SmallCap Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 56.68 и 10.82% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 56.68
- Open
- 56.95
- Bid
- 57.15
- Ask
- 57.45
- Low
- 56.95
- High
- 57.23
- Объем
- 127
- Дневное изменение
- 0.83%
- Месячное изменение
- -0.07%
- 6-месячное изменение
- 15.22%
- Годовое изменение
- 10.82%