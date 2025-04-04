DGS: WisdomTree Emerging Market SmallCap Fund
今日DGS汇率已更改0.83%。当日，交易品种以低点56.95和高点57.23进行交易。
关注WisdomTree Emerging Market SmallCap Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
DGS新闻
常见问题解答
DGS股票今天的价格是多少？
WisdomTree Emerging Market SmallCap Fund股票今天的定价为57.15。它在56.95 - 57.23范围内交易，昨天的收盘价为56.68，交易量达到127。DGS的实时价格图表显示了这些更新。
WisdomTree Emerging Market SmallCap Fund股票是否支付股息？
WisdomTree Emerging Market SmallCap Fund目前的价值为57.15。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.82%和USD。实时查看图表以跟踪DGS走势。
如何购买DGS股票？
您可以以57.15的当前价格购买WisdomTree Emerging Market SmallCap Fund股票。订单通常设置在57.15或57.45附近，而127和0.35%显示市场活动。立即关注DGS的实时图表更新。
如何投资DGS股票？
投资WisdomTree Emerging Market SmallCap Fund需要考虑年度范围42.83 - 59.28和当前价格57.15。许多人在以57.15或57.45下订单之前，会比较-0.07%和。实时查看DGS价格图表，了解每日变化。
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund股票的最高价格是多少？
在过去一年中，WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund的最高价格是59.28。在42.83 - 59.28内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪WisdomTree Emerging Market SmallCap Fund的绩效。
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund股票的最低价格是多少？
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund（DGS）的最低价格为42.83。将其与当前的57.15和42.83 - 59.28进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DGS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DGS股票是什么时候拆分的？
WisdomTree Emerging Market SmallCap Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、56.68和10.82%中可见。
- 前一天收盘价
- 56.68
- 开盘价
- 56.95
- 卖价
- 57.15
- 买价
- 57.45
- 最低价
- 56.95
- 最高价
- 57.23
- 交易量
- 127
- 日变化
- 0.83%
- 月变化
- -0.07%
- 6个月变化
- 15.22%
- 年变化
- 10.82%