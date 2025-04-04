报价部分
货币 / DGS
DGS: WisdomTree Emerging Market SmallCap Fund

57.15 USD 0.47 (0.83%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日DGS汇率已更改0.83%。当日，交易品种以低点56.95和高点57.23进行交易。

关注WisdomTree Emerging Market SmallCap Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

DGS股票今天的价格是多少？

WisdomTree Emerging Market SmallCap Fund股票今天的定价为57.15。它在56.95 - 57.23范围内交易，昨天的收盘价为56.68，交易量达到127。DGS的实时价格图表显示了这些更新。

WisdomTree Emerging Market SmallCap Fund股票是否支付股息？

WisdomTree Emerging Market SmallCap Fund目前的价值为57.15。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.82%和USD。实时查看图表以跟踪DGS走势。

如何购买DGS股票？

您可以以57.15的当前价格购买WisdomTree Emerging Market SmallCap Fund股票。订单通常设置在57.15或57.45附近，而127和0.35%显示市场活动。立即关注DGS的实时图表更新。

如何投资DGS股票？

投资WisdomTree Emerging Market SmallCap Fund需要考虑年度范围42.83 - 59.28和当前价格57.15。许多人在以57.15或57.45下订单之前，会比较-0.07%和。实时查看DGS价格图表，了解每日变化。

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund股票的最高价格是多少？

在过去一年中，WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund的最高价格是59.28。在42.83 - 59.28内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪WisdomTree Emerging Market SmallCap Fund的绩效。

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund股票的最低价格是多少？

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund（DGS）的最低价格为42.83。将其与当前的57.15和42.83 - 59.28进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DGS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DGS股票是什么时候拆分的？

WisdomTree Emerging Market SmallCap Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、56.68和10.82%中可见。

日范围
56.95 57.23
年范围
42.83 59.28
前一天收盘价
56.68
开盘价
56.95
卖价
57.15
买价
57.45
最低价
56.95
最高价
57.23
交易量
127
日变化
0.83%
月变化
-0.07%
6个月变化
15.22%
年变化
10.82%
