DGS: WisdomTree Emerging Market SmallCap Fund
A taxa do DGS para hoje mudou para 0.83%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 56.95 e o mais alto foi 57.23.
Veja a dinâmica do par de moedas WisdomTree Emerging Market SmallCap Fund. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de DGS hoje?
Hoje WisdomTree Emerging Market SmallCap Fund (DGS) está avaliado em 57.15. O instrumento é negociado dentro de 56.95 - 57.23, o fechamento de ontem foi 56.68, e o volume de negociação atingiu 127. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DGS em tempo real.
As ações de WisdomTree Emerging Market SmallCap Fund pagam dividendos?
Atualmente WisdomTree Emerging Market SmallCap Fund está avaliado em 57.15. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 10.82% e USD. Monitore os movimentos de DGS no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de DGS?
Você pode comprar ações de WisdomTree Emerging Market SmallCap Fund (DGS) pelo preço atual 57.15. Ordens geralmente são executadas perto de 57.15 ou 57.45, enquanto 127 e 0.35% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DGS no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de DGS?
Investir em WisdomTree Emerging Market SmallCap Fund envolve considerar a faixa anual 42.83 - 59.28 e o preço atual 57.15. Muitos comparam -0.07% e 15.22% antes de enviar ordens em 57.15 ou 57.45. Estude as mudanças diárias de preço de DGS no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund?
O maior preço de WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) no último ano foi 59.28. As ações oscilaram bastante dentro de 42.83 - 59.28, e a comparação com 56.68 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de WisdomTree Emerging Market SmallCap Fund no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund?
O menor preço de WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) no ano foi 42.83. A comparação com o preço atual 57.15 e 42.83 - 59.28 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DGS em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de DGS?
No passado WisdomTree Emerging Market SmallCap Fund passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 56.68 e 10.82% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 56.68
- Open
- 56.95
- Bid
- 57.15
- Ask
- 57.45
- Low
- 56.95
- High
- 57.23
- Volume
- 127
- Mudança diária
- 0.83%
- Mudança mensal
- -0.07%
- Mudança de 6 meses
- 15.22%
- Mudança anual
- 10.82%