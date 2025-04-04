- Aperçu
DGS: WisdomTree Emerging Market SmallCap Fund
Le taux de change de DGS a changé de 0.83% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 56.95 et à un maximum de 57.23.
Suivez la dynamique WisdomTree Emerging Market SmallCap Fund. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action DGS aujourd'hui ?
L'action WisdomTree Emerging Market SmallCap Fund est cotée à 57.15 aujourd'hui. Elle se négocie dans 56.95 - 57.23, a clôturé hier à 56.68 et son volume d'échange a atteint 127. Le graphique en temps réel du cours de DGS présente ces mises à jour.
L'action WisdomTree Emerging Market SmallCap Fund verse-t-elle des dividendes ?
WisdomTree Emerging Market SmallCap Fund est actuellement valorisé à 57.15. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 10.82% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DGS.
Comment acheter des actions DGS ?
Vous pouvez acheter des actions WisdomTree Emerging Market SmallCap Fund au cours actuel de 57.15. Les ordres sont généralement placés à proximité de 57.15 ou de 57.45, le 127 et le 0.35% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DGS sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action DGS ?
Investir dans WisdomTree Emerging Market SmallCap Fund implique de prendre en compte la fourchette annuelle 42.83 - 59.28 et le prix actuel 57.15. Beaucoup comparent -0.07% et 15.22% avant de passer des ordres à 57.15 ou 57.45. Consultez le graphique du cours de DGS en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund ?
Le cours le plus élevé de WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund l'année dernière était 59.28. Au cours de 42.83 - 59.28, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 56.68 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de WisdomTree Emerging Market SmallCap Fund sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund ?
Le cours le plus bas de WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) sur l'année a été 42.83. Sa comparaison avec 57.15 et 42.83 - 59.28 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DGS sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action DGS a-t-elle été divisée ?
WisdomTree Emerging Market SmallCap Fund a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 56.68 et 10.82% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 56.68
- Ouverture
- 56.95
- Bid
- 57.15
- Ask
- 57.45
- Plus Bas
- 56.95
- Plus Haut
- 57.23
- Volume
- 127
- Changement quotidien
- 0.83%
- Changement Mensuel
- -0.07%
- Changement à 6 Mois
- 15.22%
- Changement Annuel
- 10.82%