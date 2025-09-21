FiyatlarBölümler
DGP
DGP: DB Gold Double Long ETN due February 15, 2038

121.26 USD 1.84 (1.54%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

DGP fiyatı bugün 1.54% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 119.96 ve Yüksek fiyatı olarak 122.51 aralığında işlem gördü.

DB Gold Double Long ETN due February 15, 2038 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
119.96 122.51
Yıllık aralık
62.14 123.34
Önceki kapanış
119.42
Açılış
119.99
Satış
121.26
Alış
121.56
Düşük
119.96
Yüksek
122.51
Hacim
10
Günlük değişim
1.54%
Aylık değişim
8.39%
6 aylık değişim
32.61%
Yıllık değişim
76.92%
21 Eylül, Pazar