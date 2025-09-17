КотировкиРазделы
DGP: DB Gold Double Long ETN due February 15, 2038

122.21 USD 0.95 (0.78%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DGP за сегодня изменился на 0.78%. При этом минимальная цена на торгах достигала 121.47, а максимальная — 123.34.

Следите за динамикой DB Gold Double Long ETN due February 15, 2038. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
121.47 123.34
Годовой диапазон
62.14 123.34
Предыдущее закрытие
121.26
Open
122.50
Bid
122.21
Ask
122.51
Low
121.47
High
123.34
Объем
16
Дневное изменение
0.78%
Месячное изменение
9.24%
6-месячное изменение
33.65%
Годовое изменение
78.30%
