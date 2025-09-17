Валюты / DGP
DGP: DB Gold Double Long ETN due February 15, 2038
122.21 USD 0.95 (0.78%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DGP за сегодня изменился на 0.78%. При этом минимальная цена на торгах достигала 121.47, а максимальная — 123.34.
Следите за динамикой DB Gold Double Long ETN due February 15, 2038. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
121.47 123.34
Годовой диапазон
62.14 123.34
- Предыдущее закрытие
- 121.26
- Open
- 122.50
- Bid
- 122.21
- Ask
- 122.51
- Low
- 121.47
- High
- 123.34
- Объем
- 16
- Дневное изменение
- 0.78%
- Месячное изменение
- 9.24%
- 6-месячное изменение
- 33.65%
- Годовое изменение
- 78.30%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.