DGP: DB Gold Double Long ETN due February 15, 2038

121.26 USD 1.84 (1.54%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de DGP a changé de 1.54% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 119.96 et à un maximum de 122.51.

Suivez la dynamique DB Gold Double Long ETN due February 15, 2038. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
119.96 122.51
Range Annuel
62.14 123.34
Clôture Précédente
119.42
Ouverture
119.99
Bid
121.26
Ask
121.56
Plus Bas
119.96
Plus Haut
122.51
Volume
10
Changement quotidien
1.54%
Changement Mensuel
8.39%
Changement à 6 Mois
32.61%
Changement Annuel
76.92%
