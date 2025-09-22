Valute / DGP
DGP: DB Gold Double Long ETN due February 15, 2038
125.72 USD 4.46 (3.68%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio DGP ha avuto una variazione del 3.68% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 124.00 e ad un massimo di 125.72.
Segui le dinamiche di DB Gold Double Long ETN due February 15, 2038. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
124.00 125.72
Intervallo Annuale
62.14 125.72
- Chiusura Precedente
- 121.26
- Apertura
- 124.16
- Bid
- 125.72
- Ask
- 126.02
- Minimo
- 124.00
- Massimo
- 125.72
- Volume
- 11
- Variazione giornaliera
- 3.68%
- Variazione Mensile
- 12.38%
- Variazione Semestrale
- 37.49%
- Variazione Annuale
- 83.43%