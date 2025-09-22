QuotazioniSezioni
DGP: DB Gold Double Long ETN due February 15, 2038

125.72 USD 4.46 (3.68%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DGP ha avuto una variazione del 3.68% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 124.00 e ad un massimo di 125.72.

Segui le dinamiche di DB Gold Double Long ETN due February 15, 2038. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
124.00 125.72
Intervallo Annuale
62.14 125.72
Chiusura Precedente
121.26
Apertura
124.16
Bid
125.72
Ask
126.02
Minimo
124.00
Massimo
125.72
Volume
11
Variazione giornaliera
3.68%
Variazione Mensile
12.38%
Variazione Semestrale
37.49%
Variazione Annuale
83.43%
