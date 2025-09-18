CotizacionesSecciones
DGP: DB Gold Double Long ETN due February 15, 2038

119.68 USD 2.53 (2.07%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de DGP de hoy ha cambiado un -2.07%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 119.68, mientras que el máximo ha alcanzado 122.00.

Siga la dinámica de la pareja de divisas DB Gold Double Long ETN due February 15, 2038. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Rango diario
119.68 122.00
Rango anual
62.14 123.34
Cierres anteriores
122.21
Open
121.95
Bid
119.68
Ask
119.98
Low
119.68
High
122.00
Volumen
9
Cambio diario
-2.07%
Cambio mensual
6.98%
Cambio a 6 meses
30.88%
Cambio anual
74.61%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B