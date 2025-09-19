KurseKategorien
DGP: DB Gold Double Long ETN due February 15, 2038

119.42 USD 0.26 (0.22%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DGP hat sich für heute um -0.22% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 117.07 bis zu einem Hoch von 119.78 gehandelt.

Verfolgen Sie die DB Gold Double Long ETN due February 15, 2038-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
117.07 119.78
Jahresspanne
62.14 123.34
Vorheriger Schlusskurs
119.68
Eröffnung
118.60
Bid
119.42
Ask
119.72
Tief
117.07
Hoch
119.78
Volumen
24
Tagesänderung
-0.22%
Monatsänderung
6.75%
6-Monatsänderung
30.60%
Jahresänderung
74.23%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K