DGP: DB Gold Double Long ETN due February 15, 2038
119.42 USD 0.26 (0.22%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DGP hat sich für heute um -0.22% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 117.07 bis zu einem Hoch von 119.78 gehandelt.
Verfolgen Sie die DB Gold Double Long ETN due February 15, 2038-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
117.07 119.78
Jahresspanne
62.14 123.34
- Vorheriger Schlusskurs
- 119.68
- Eröffnung
- 118.60
- Bid
- 119.42
- Ask
- 119.72
- Tief
- 117.07
- Hoch
- 119.78
- Volumen
- 24
- Tagesänderung
- -0.22%
- Monatsänderung
- 6.75%
- 6-Monatsänderung
- 30.60%
- Jahresänderung
- 74.23%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K