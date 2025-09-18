Moedas / DGP
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
DGP: DB Gold Double Long ETN due February 15, 2038
119.68 USD 2.53 (2.07%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do DGP para hoje mudou para -2.07%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 119.68 e o mais alto foi 122.00.
Veja a dinâmica do par de moedas DB Gold Double Long ETN due February 15, 2038. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
119.68 122.00
Faixa anual
62.14 123.34
- Fechamento anterior
- 122.21
- Open
- 121.95
- Bid
- 119.68
- Ask
- 119.98
- Low
- 119.68
- High
- 122.00
- Volume
- 9
- Mudança diária
- -2.07%
- Mudança mensal
- 6.98%
- Mudança de 6 meses
- 30.88%
- Mudança anual
- 74.61%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh