DCOR: Dimensional ETF Trust Dimensional US Core Equity 1 ETF
DCOR fiyatı bugün 0.31% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 71.43 ve Yüksek fiyatı olarak 71.95 aralığında işlem gördü.
Dimensional ETF Trust Dimensional US Core Equity 1 ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Sıkça sorulan sorular
What is DCOR stock price today?
Dimensional ETF Trust Dimensional US Core Equity 1 ETF stock is priced at 71.93 today. It trades within 0.31%, yesterday's close was 71.71, and trading volume reached 205. The live price chart of DCOR shows these updates.
Does Dimensional ETF Trust Dimensional US Core Equity 1 ETF stock pay dividends?
Dimensional ETF Trust Dimensional US Core Equity 1 ETF is currently valued at 71.93. Dividend policy depends on the company, while investors also watch 14.47% and USD. View the chart live to track DCOR movements.
How to buy DCOR stock?
You can buy Dimensional ETF Trust Dimensional US Core Equity 1 ETF shares at the current price of 71.93. Orders are usually placed near 71.93 or 72.23, while 205 and 0.40% show market activity. Follow DCOR updates on the live chart today.
How to invest into DCOR stock?
Investing in Dimensional ETF Trust Dimensional US Core Equity 1 ETF involves considering the yearly range 52.84 - 72.34 and current price 71.93. Many compare 3.50% and 17.63% before placing orders at 71.93 or 72.23. Explore the DCOR price chart live with daily changes.
What are Dimensional US Core Equity 1 ETF stock highest prices?
The highest price of Dimensional US Core Equity 1 ETF in the past year was 72.34. Within 52.84 - 72.34, the stock fluctuated notably, and comparing with 71.71 helps spot resistance levels. Track Dimensional ETF Trust Dimensional US Core Equity 1 ETF performance using the live chart.
What are Dimensional US Core Equity 1 ETF stock lowest prices?
The lowest price of Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) over the year was 52.84. Comparing it with the current 71.93 and 52.84 - 72.34 shows potential long-term entry points. Watch DCOR moves on the chart live for more details.
When did DCOR stock split?
Dimensional ETF Trust Dimensional US Core Equity 1 ETF has gone through stock splits historically. These changes are visible in , 71.71, and 14.47% after corporate actions.
- Önceki kapanış
- 71.71
- Açılış
- 71.64
- Satış
- 71.93
- Alış
- 72.23
- Düşük
- 71.43
- Yüksek
- 71.95
- Hacim
- 205
- Günlük değişim
- 0.31%
- Aylık değişim
- 3.50%
- 6 aylık değişim
- 17.63%
- Yıllık değişim
- 14.47%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
- 1.8%
- Beklenti
- 1.7%
- Önceki
- 2.1%
- Açıklanan
- -0.3%
- Beklenti
- -0.4%
- Önceki
- 0.0%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 45.8
- Önceki
- 41.5
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 7.326 M
- Önceki
- 7.181 M
- Açıklanan
- 94.2
- Beklenti
- 100.7
- Önceki
- 97.8