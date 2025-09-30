- Übersicht
DCOR: Dimensional ETF Trust Dimensional US Core Equity 1 ETF
Der Wechselkurs von DCOR hat sich für heute um 0.01% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 71.43 bis zu einem Hoch von 71.73 gehandelt.
Verfolgen Sie die Dimensional ETF Trust Dimensional US Core Equity 1 ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DCOR heute?
Die Aktie von Dimensional ETF Trust Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) notiert heute bei 71.72. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.01% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 71.71 und das Handelsvolumen erreichte 139. Das Live-Chart von DCOR zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DCOR Dividenden?
Dimensional ETF Trust Dimensional US Core Equity 1 ETF wird derzeit mit 71.72 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 14.13% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DCOR zu verfolgen.
Wie kaufe ich DCOR-Aktien?
Sie können Aktien von Dimensional ETF Trust Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) zum aktuellen Kurs von 71.72 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 71.72 oder 72.02 platziert, während 139 und 0.11% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DCOR auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DCOR-Aktien?
Bei einer Investition in Dimensional ETF Trust Dimensional US Core Equity 1 ETF müssen die jährliche Spanne 52.84 - 72.34 und der aktuelle Kurs 71.72 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 3.19% und 17.29%, bevor sie Orders zu 71.72 oder 72.02 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DCOR.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Dimensional US Core Equity 1 ETF?
Der höchste Kurs von Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) im vergangenen Jahr lag bei 72.34. Innerhalb von 52.84 - 72.34 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 71.71 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Dimensional ETF Trust Dimensional US Core Equity 1 ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Dimensional US Core Equity 1 ETF?
Der niedrigste Kurs von Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) im Laufe des Jahres betrug 52.84. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 71.72 und der Spanne 52.84 - 72.34 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DCOR live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DCOR statt?
Dimensional ETF Trust Dimensional US Core Equity 1 ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 71.71 und 14.13% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 71.71
- Eröffnung
- 71.64
- Bid
- 71.72
- Ask
- 72.02
- Tief
- 71.43
- Hoch
- 71.73
- Volumen
- 139
- Tagesänderung
- 0.01%
- Monatsänderung
- 3.19%
- 6-Monatsänderung
- 17.29%
- Jahresänderung
- 14.13%
