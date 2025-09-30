QuotazioniSezioni
Valute / DCOR
Tornare a Azioni

DCOR: Dimensional ETF Trust Dimensional US Core Equity 1 ETF

71.71 USD 0.11 (0.15%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DCOR ha avuto una variazione del 0.15% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 71.55 e ad un massimo di 71.78.

Segui le dinamiche di Dimensional ETF Trust Dimensional US Core Equity 1 ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni DCOR oggi?

Oggi le azioni Dimensional ETF Trust Dimensional US Core Equity 1 ETF sono prezzate a 71.71. Viene scambiato all'interno di 0.15%, la chiusura di ieri è stata 71.60 e il volume degli scambi ha raggiunto 140. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DCOR mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Dimensional ETF Trust Dimensional US Core Equity 1 ETF pagano dividendi?

Dimensional ETF Trust Dimensional US Core Equity 1 ETF è attualmente valutato a 71.71. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 14.12% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DCOR.

Come acquistare azioni DCOR?

Puoi acquistare azioni Dimensional ETF Trust Dimensional US Core Equity 1 ETF al prezzo attuale di 71.71. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 71.71 o 72.01, mentre 140 e -0.04% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DCOR sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni DCOR?

Investire in Dimensional ETF Trust Dimensional US Core Equity 1 ETF implica considerare l'intervallo annuale 52.84 - 72.34 e il prezzo attuale 71.71. Molti confrontano 3.18% e 17.27% prima di effettuare ordini su 71.71 o 72.01. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DCOR con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Dimensional US Core Equity 1 ETF?

Il prezzo massimo di Dimensional US Core Equity 1 ETF nell'ultimo anno è stato 72.34. All'interno di 52.84 - 72.34, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 71.60 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Dimensional ETF Trust Dimensional US Core Equity 1 ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Dimensional US Core Equity 1 ETF?

Il prezzo più basso di Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) nel corso dell'anno è stato 52.84. Confrontandolo con gli attuali 71.71 e 52.84 - 72.34 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DCOR muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DCOR?

Dimensional ETF Trust Dimensional US Core Equity 1 ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 71.60 e 14.12%.

Intervallo Giornaliero
71.55 71.78
Intervallo Annuale
52.84 72.34
Chiusura Precedente
71.60
Apertura
71.74
Bid
71.71
Ask
72.01
Minimo
71.55
Massimo
71.78
Volume
140
Variazione giornaliera
0.15%
Variazione Mensile
3.18%
Variazione Semestrale
17.27%
Variazione Annuale
14.12%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8