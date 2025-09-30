- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
DCOR: Dimensional ETF Trust Dimensional US Core Equity 1 ETF
Il tasso di cambio DCOR ha avuto una variazione del 0.15% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 71.55 e ad un massimo di 71.78.
Segui le dinamiche di Dimensional ETF Trust Dimensional US Core Equity 1 ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni DCOR oggi?
Oggi le azioni Dimensional ETF Trust Dimensional US Core Equity 1 ETF sono prezzate a 71.71. Viene scambiato all'interno di 0.15%, la chiusura di ieri è stata 71.60 e il volume degli scambi ha raggiunto 140. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DCOR mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Dimensional ETF Trust Dimensional US Core Equity 1 ETF pagano dividendi?
Dimensional ETF Trust Dimensional US Core Equity 1 ETF è attualmente valutato a 71.71. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 14.12% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DCOR.
Come acquistare azioni DCOR?
Puoi acquistare azioni Dimensional ETF Trust Dimensional US Core Equity 1 ETF al prezzo attuale di 71.71. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 71.71 o 72.01, mentre 140 e -0.04% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DCOR sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni DCOR?
Investire in Dimensional ETF Trust Dimensional US Core Equity 1 ETF implica considerare l'intervallo annuale 52.84 - 72.34 e il prezzo attuale 71.71. Molti confrontano 3.18% e 17.27% prima di effettuare ordini su 71.71 o 72.01. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DCOR con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Dimensional US Core Equity 1 ETF?
Il prezzo massimo di Dimensional US Core Equity 1 ETF nell'ultimo anno è stato 72.34. All'interno di 52.84 - 72.34, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 71.60 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Dimensional ETF Trust Dimensional US Core Equity 1 ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Dimensional US Core Equity 1 ETF?
Il prezzo più basso di Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) nel corso dell'anno è stato 52.84. Confrontandolo con gli attuali 71.71 e 52.84 - 72.34 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DCOR muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DCOR?
Dimensional ETF Trust Dimensional US Core Equity 1 ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 71.60 e 14.12%.
- Chiusura Precedente
- 71.60
- Apertura
- 71.74
- Bid
- 71.71
- Ask
- 72.01
- Minimo
- 71.55
- Massimo
- 71.78
- Volume
- 140
- Variazione giornaliera
- 0.15%
- Variazione Mensile
- 3.18%
- Variazione Semestrale
- 17.27%
- Variazione Annuale
- 14.12%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8