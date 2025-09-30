- Visão do mercado
DCOR: Dimensional ETF Trust Dimensional US Core Equity 1 ETF
A taxa do DCOR para hoje mudou para 0.01%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 71.43 e o mais alto foi 71.73.
Veja a dinâmica do par de moedas Dimensional ETF Trust Dimensional US Core Equity 1 ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de DCOR hoje?
Hoje Dimensional ETF Trust Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) está avaliado em 71.72. O instrumento é negociado dentro de 0.01%, o fechamento de ontem foi 71.71, e o volume de negociação atingiu 139. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DCOR em tempo real.
As ações de Dimensional ETF Trust Dimensional US Core Equity 1 ETF pagam dividendos?
Atualmente Dimensional ETF Trust Dimensional US Core Equity 1 ETF está avaliado em 71.72. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 14.13% e USD. Monitore os movimentos de DCOR no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de DCOR?
Você pode comprar ações de Dimensional ETF Trust Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) pelo preço atual 71.72. Ordens geralmente são executadas perto de 71.72 ou 72.02, enquanto 139 e 0.11% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DCOR no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de DCOR?
Investir em Dimensional ETF Trust Dimensional US Core Equity 1 ETF envolve considerar a faixa anual 52.84 - 72.34 e o preço atual 71.72. Muitos comparam 3.19% e 17.29% antes de enviar ordens em 71.72 ou 72.02. Estude as mudanças diárias de preço de DCOR no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Dimensional US Core Equity 1 ETF?
O maior preço de Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) no último ano foi 72.34. As ações oscilaram bastante dentro de 52.84 - 72.34, e a comparação com 71.71 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Dimensional ETF Trust Dimensional US Core Equity 1 ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Dimensional US Core Equity 1 ETF?
O menor preço de Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) no ano foi 52.84. A comparação com o preço atual 71.72 e 52.84 - 72.34 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DCOR em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de DCOR?
No passado Dimensional ETF Trust Dimensional US Core Equity 1 ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 71.71 e 14.13% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 71.71
- Open
- 71.64
- Bid
- 71.72
- Ask
- 72.02
- Low
- 71.43
- High
- 71.73
- Volume
- 139
- Mudança diária
- 0.01%
- Mudança mensal
- 3.19%
- Mudança de 6 meses
- 17.29%
- Mudança anual
- 14.13%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8