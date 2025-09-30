DCOR: Dimensional ETF Trust Dimensional US Core Equity 1 ETF
今日DCOR汇率已更改0.15%。当日，交易品种以低点71.55和高点71.78进行交易。
关注Dimensional ETF Trust Dimensional US Core Equity 1 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
DCOR股票今天的价格是多少？
Dimensional ETF Trust Dimensional US Core Equity 1 ETF股票今天的定价为71.71。它在0.15%范围内交易，昨天的收盘价为71.60，交易量达到140。DCOR的实时价格图表显示了这些更新。
Dimensional ETF Trust Dimensional US Core Equity 1 ETF股票是否支付股息？
Dimensional ETF Trust Dimensional US Core Equity 1 ETF目前的价值为71.71。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.12%和USD。实时查看图表以跟踪DCOR走势。
如何购买DCOR股票？
您可以以71.71的当前价格购买Dimensional ETF Trust Dimensional US Core Equity 1 ETF股票。订单通常设置在71.71或72.01附近，而140和-0.04%显示市场活动。立即关注DCOR的实时图表更新。
如何投资DCOR股票？
投资Dimensional ETF Trust Dimensional US Core Equity 1 ETF需要考虑年度范围52.84 - 72.34和当前价格71.71。许多人在以71.71或72.01下订单之前，会比较3.18%和。实时查看DCOR价格图表，了解每日变化。
Dimensional US Core Equity 1 ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Dimensional US Core Equity 1 ETF的最高价格是72.34。在52.84 - 72.34内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Dimensional ETF Trust Dimensional US Core Equity 1 ETF的绩效。
Dimensional US Core Equity 1 ETF股票的最低价格是多少？
Dimensional US Core Equity 1 ETF（DCOR）的最低价格为52.84。将其与当前的71.71和52.84 - 72.34进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DCOR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DCOR股票是什么时候拆分的？
Dimensional ETF Trust Dimensional US Core Equity 1 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、71.60和14.12%中可见。
- 前一天收盘价
- 71.60
- 开盘价
- 71.74
- 卖价
- 71.71
- 买价
- 72.01
- 最低价
- 71.55
- 最高价
- 71.78
- 交易量
- 140
- 日变化
- 0.15%
- 月变化
- 3.18%
- 6个月变化
- 17.27%
- 年变化
- 14.12%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8