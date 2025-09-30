DCOR股票今天的价格是多少？ Dimensional ETF Trust Dimensional US Core Equity 1 ETF股票今天的定价为71.71。它在0.15%范围内交易，昨天的收盘价为71.60，交易量达到140。DCOR的实时价格图表显示了这些更新。

Dimensional ETF Trust Dimensional US Core Equity 1 ETF股票是否支付股息？ Dimensional ETF Trust Dimensional US Core Equity 1 ETF目前的价值为71.71。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.12%和USD。实时查看图表以跟踪DCOR走势。

如何购买DCOR股票？ 您可以以71.71的当前价格购买Dimensional ETF Trust Dimensional US Core Equity 1 ETF股票。订单通常设置在71.71或72.01附近，而140和-0.04%显示市场活动。立即关注DCOR的实时图表更新。

如何投资DCOR股票？ 投资Dimensional ETF Trust Dimensional US Core Equity 1 ETF需要考虑年度范围52.84 - 72.34和当前价格71.71。许多人在以71.71或72.01下订单之前，会比较3.18%和。实时查看DCOR价格图表，了解每日变化。

Dimensional US Core Equity 1 ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Dimensional US Core Equity 1 ETF的最高价格是72.34。在52.84 - 72.34内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Dimensional ETF Trust Dimensional US Core Equity 1 ETF的绩效。

Dimensional US Core Equity 1 ETF股票的最低价格是多少？ Dimensional US Core Equity 1 ETF（DCOR）的最低价格为52.84。将其与当前的71.71和52.84 - 72.34进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DCOR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。