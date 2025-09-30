- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
DCOR: Dimensional ETF Trust Dimensional US Core Equity 1 ETF
Le taux de change de DCOR a changé de 0.15% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 71.55 et à un maximum de 71.78.
Suivez la dynamique Dimensional ETF Trust Dimensional US Core Equity 1 ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action DCOR aujourd'hui ?
L'action Dimensional ETF Trust Dimensional US Core Equity 1 ETF est cotée à 71.71 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.15%, a clôturé hier à 71.60 et son volume d'échange a atteint 140. Le graphique en temps réel du cours de DCOR présente ces mises à jour.
L'action Dimensional ETF Trust Dimensional US Core Equity 1 ETF verse-t-elle des dividendes ?
Dimensional ETF Trust Dimensional US Core Equity 1 ETF est actuellement valorisé à 71.71. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 14.12% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DCOR.
Comment acheter des actions DCOR ?
Vous pouvez acheter des actions Dimensional ETF Trust Dimensional US Core Equity 1 ETF au cours actuel de 71.71. Les ordres sont généralement placés à proximité de 71.71 ou de 72.01, le 140 et le -0.04% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DCOR sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action DCOR ?
Investir dans Dimensional ETF Trust Dimensional US Core Equity 1 ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 52.84 - 72.34 et le prix actuel 71.71. Beaucoup comparent 3.18% et 17.27% avant de passer des ordres à 71.71 ou 72.01. Consultez le graphique du cours de DCOR en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Dimensional US Core Equity 1 ETF ?
Le cours le plus élevé de Dimensional US Core Equity 1 ETF l'année dernière était 72.34. Au cours de 52.84 - 72.34, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 71.60 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Dimensional ETF Trust Dimensional US Core Equity 1 ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Dimensional US Core Equity 1 ETF ?
Le cours le plus bas de Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) sur l'année a été 52.84. Sa comparaison avec 71.71 et 52.84 - 72.34 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DCOR sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action DCOR a-t-elle été divisée ?
Dimensional ETF Trust Dimensional US Core Equity 1 ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 71.60 et 14.12% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 71.60
- Ouverture
- 71.74
- Bid
- 71.71
- Ask
- 72.01
- Plus Bas
- 71.55
- Plus Haut
- 71.78
- Volume
- 140
- Changement quotidien
- 0.15%
- Changement Mensuel
- 3.18%
- Changement à 6 Mois
- 17.27%
- Changement Annuel
- 14.12%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8