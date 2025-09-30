- Обзор рынка
DCOR: Dimensional ETF Trust Dimensional US Core Equity 1 ETF
Курс DCOR за сегодня изменился на 0.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 71.55, а максимальная — 71.78.
Следите за динамикой Dimensional ETF Trust Dimensional US Core Equity 1 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DCOR сегодня?
Dimensional ETF Trust Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) сегодня оценивается на уровне 71.71. Инструмент торгуется в пределах 0.15%, вчерашнее закрытие составило 71.60, а торговый объем достиг 140. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DCOR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Dimensional ETF Trust Dimensional US Core Equity 1 ETF?
Dimensional ETF Trust Dimensional US Core Equity 1 ETF в настоящее время оценивается в 71.71. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 14.12% и USD. Отслеживайте движения DCOR на графике в реальном времени.
Как купить акции DCOR?
Вы можете купить акции Dimensional ETF Trust Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) по текущей цене 71.71. Ордера обычно размещаются около 71.71 или 72.01, тогда как 140 и -0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DCOR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DCOR?
Инвестирование в Dimensional ETF Trust Dimensional US Core Equity 1 ETF предполагает учет годового диапазона 52.84 - 72.34 и текущей цены 71.71. Многие сравнивают 3.18% и 17.27% перед размещением ордеров на 71.71 или 72.01. Изучайте ежедневные изменения цены DCOR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Dimensional US Core Equity 1 ETF?
Самая высокая цена Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) за последний год составила 72.34. Акции заметно колебались в пределах 52.84 - 72.34, сравнение с 71.60 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Dimensional ETF Trust Dimensional US Core Equity 1 ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Dimensional US Core Equity 1 ETF?
Самая низкая цена Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) за год составила 52.84. Сравнение с текущими 71.71 и 52.84 - 72.34 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DCOR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DCOR?
В прошлом Dimensional ETF Trust Dimensional US Core Equity 1 ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 71.60 и 14.12% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 71.60
- Open
- 71.74
- Bid
- 71.71
- Ask
- 72.01
- Low
- 71.55
- High
- 71.78
- Объем
- 140
- Дневное изменение
- 0.15%
- Месячное изменение
- 3.18%
- 6-месячное изменение
- 17.27%
- Годовое изменение
- 14.12%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8