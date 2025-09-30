КотировкиРазделы
DCOR: Dimensional ETF Trust Dimensional US Core Equity 1 ETF

71.71 USD 0.11 (0.15%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DCOR за сегодня изменился на 0.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 71.55, а максимальная — 71.78.

Следите за динамикой Dimensional ETF Trust Dimensional US Core Equity 1 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Какова цена акций DCOR сегодня?

Dimensional ETF Trust Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) сегодня оценивается на уровне 71.71. Инструмент торгуется в пределах 0.15%, вчерашнее закрытие составило 71.60, а торговый объем достиг 140. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DCOR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Dimensional ETF Trust Dimensional US Core Equity 1 ETF?

Dimensional ETF Trust Dimensional US Core Equity 1 ETF в настоящее время оценивается в 71.71. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 14.12% и USD. Отслеживайте движения DCOR на графике в реальном времени.

Как купить акции DCOR?

Вы можете купить акции Dimensional ETF Trust Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) по текущей цене 71.71. Ордера обычно размещаются около 71.71 или 72.01, тогда как 140 и -0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DCOR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DCOR?

Инвестирование в Dimensional ETF Trust Dimensional US Core Equity 1 ETF предполагает учет годового диапазона 52.84 - 72.34 и текущей цены 71.71. Многие сравнивают 3.18% и 17.27% перед размещением ордеров на 71.71 или 72.01. Изучайте ежедневные изменения цены DCOR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Dimensional US Core Equity 1 ETF?

Самая высокая цена Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) за последний год составила 72.34. Акции заметно колебались в пределах 52.84 - 72.34, сравнение с 71.60 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Dimensional ETF Trust Dimensional US Core Equity 1 ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Dimensional US Core Equity 1 ETF?

Самая низкая цена Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) за год составила 52.84. Сравнение с текущими 71.71 и 52.84 - 72.34 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DCOR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DCOR?

В прошлом Dimensional ETF Trust Dimensional US Core Equity 1 ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 71.60 и 14.12% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
71.55 71.78
Годовой диапазон
52.84 72.34
Предыдущее закрытие
71.60
Open
71.74
Bid
71.71
Ask
72.01
Low
71.55
High
71.78
Объем
140
Дневное изменение
0.15%
Месячное изменение
3.18%
6-месячное изменение
17.27%
Годовое изменение
14.12%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8