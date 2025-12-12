DAAQ hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Digital Asset Acquisition Corp. hisse senedi 10.1700 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 10.1600 - 10.1888 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 10.1600 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 88 değerine ulaştı. DAAQ canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Digital Asset Acquisition Corp. hisse senedi temettü ödüyor mu? Digital Asset Acquisition Corp. hisse senedi şu anda 10.1700 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -2.02% ve USD değerlerini izler. DAAQ hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

DAAQ hisse senedi nasıl alınır? Digital Asset Acquisition Corp. hisselerini şu anki 10.1700 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 10.1700 ve Ask 10.1730 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 88 ve günlük değişim oranı 0.10% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte DAAQ fiyat hareketlerini takip edin.

DAAQ hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Digital Asset Acquisition Corp. hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 10.1000 - 11.2400 ve mevcut fiyatı 10.1700 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 10.1700 veya Ask 10.1730 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -0.20% ve 6 aylık değişim oranı -2.68% değerlerini karşılaştırır. DAAQ fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Digital Asset Acquisition Corp. hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Digital Asset Acquisition Corp. hisse senedi yıllık olarak 11.2400 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 10.1000 - 11.2400). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 10.1600 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Digital Asset Acquisition Corp. performansını takip edin.

Digital Asset Acquisition Corp. hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Digital Asset Acquisition Corp. (DAAQ) hisse senedi yıllık olarak en düşük 10.1000 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 10.1700 ve hareket ettiği yıllık aralık 10.1000 - 11.2400 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki DAAQ fiyat hareketlerini izleyin.