CotationsSections
Devises / DAAQ
Retour à Actions

DAAQ: Digital Asset Acquisition Corp.

10.1700 USD 0.0100 (0.10%)
Secteur: Autres Symboles Base: Dollar américain Devise de profit: Dollar américain

Le taux de change de DAAQ a changé de 0.10% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 10.1600 et à un maximum de 10.1888.

Suivez la dynamique Digital Asset Acquisition Corp.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action DAAQ aujourd'hui ?

L'action Digital Asset Acquisition Corp. est cotée à 10.1700 aujourd'hui. Elle se négocie dans 10.1600 - 10.1888, a clôturé hier à 10.1600 et son volume d'échange a atteint 88. Le graphique en temps réel du cours de DAAQ présente ces mises à jour.

L'action Digital Asset Acquisition Corp. verse-t-elle des dividendes ?

Digital Asset Acquisition Corp. est actuellement valorisé à 10.1700. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -2.02% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DAAQ.

Comment acheter des actions DAAQ ?

Vous pouvez acheter des actions Digital Asset Acquisition Corp. au cours actuel de 10.1700. Les ordres sont généralement placés à proximité de 10.1700 ou de 10.1730, le 88 et le 0.10% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DAAQ sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action DAAQ ?

Investir dans Digital Asset Acquisition Corp. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 10.1000 - 11.2400 et le prix actuel 10.1700. Beaucoup comparent -0.20% et -2.68% avant de passer des ordres à 10.1700 ou 10.1730. Consultez le graphique du cours de DAAQ en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Digital Asset Acquisition Corp. ?

Le cours le plus élevé de Digital Asset Acquisition Corp. l'année dernière était 11.2400. Au cours de 10.1000 - 11.2400, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 10.1600 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Digital Asset Acquisition Corp. sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Digital Asset Acquisition Corp. ?

Le cours le plus bas de Digital Asset Acquisition Corp. (DAAQ) sur l'année a été 10.1000. Sa comparaison avec 10.1700 et 10.1000 - 11.2400 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DAAQ sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action DAAQ a-t-elle été divisée ?

Digital Asset Acquisition Corp. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 10.1600 et -2.02% après les opérations sur titres.

Range quotidien
10.1600 10.1888
Range Annuel
10.1000 11.2400
Clôture Précédente
10.1600
Ouverture
10.1600
Bid
10.1700
Ask
10.1730
Plus Bas
10.1600
Plus Haut
10.1888
Volume
88
Changement quotidien
0.10%
Changement Mensuel
-0.20%
Changement à 6 Mois
-2.68%
Changement Annuel
-2.02%
12 décembre, vendredi
18:00
USD
Baker Hughes Nombre de plates-formes pétrolières américaines
Act
414
Fcst
Prev
413
18:00
USD
Baker Hughes Nombre total de plates-formes aux États-Unis
Act
548
Fcst
Prev
549
20:30
USD
Positions nettes non commerciales de CFTC Gold
Act
Fcst
Prev
20:30
USD
Positions nettes non commerciales du pétrole brut CFTC
Act
Fcst
Prev
20:30
USD
CFTC S&amp;P 500 Positions nettes non commerciales
Act
Fcst
Prev
20:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Positions nettes non commerciales
Act
Fcst
Prev