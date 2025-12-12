- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
DAAQ: Digital Asset Acquisition Corp.
Le taux de change de DAAQ a changé de 0.10% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 10.1600 et à un maximum de 10.1888.
Suivez la dynamique Digital Asset Acquisition Corp.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action DAAQ aujourd'hui ?
L'action Digital Asset Acquisition Corp. est cotée à 10.1700 aujourd'hui. Elle se négocie dans 10.1600 - 10.1888, a clôturé hier à 10.1600 et son volume d'échange a atteint 88. Le graphique en temps réel du cours de DAAQ présente ces mises à jour.
L'action Digital Asset Acquisition Corp. verse-t-elle des dividendes ?
Digital Asset Acquisition Corp. est actuellement valorisé à 10.1700. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -2.02% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DAAQ.
Comment acheter des actions DAAQ ?
Vous pouvez acheter des actions Digital Asset Acquisition Corp. au cours actuel de 10.1700. Les ordres sont généralement placés à proximité de 10.1700 ou de 10.1730, le 88 et le 0.10% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DAAQ sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action DAAQ ?
Investir dans Digital Asset Acquisition Corp. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 10.1000 - 11.2400 et le prix actuel 10.1700. Beaucoup comparent -0.20% et -2.68% avant de passer des ordres à 10.1700 ou 10.1730. Consultez le graphique du cours de DAAQ en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Digital Asset Acquisition Corp. ?
Le cours le plus élevé de Digital Asset Acquisition Corp. l'année dernière était 11.2400. Au cours de 10.1000 - 11.2400, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 10.1600 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Digital Asset Acquisition Corp. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Digital Asset Acquisition Corp. ?
Le cours le plus bas de Digital Asset Acquisition Corp. (DAAQ) sur l'année a été 10.1000. Sa comparaison avec 10.1700 et 10.1000 - 11.2400 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DAAQ sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action DAAQ a-t-elle été divisée ?
Digital Asset Acquisition Corp. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 10.1600 et -2.02% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 10.1600
- Ouverture
- 10.1600
- Bid
- 10.1700
- Ask
- 10.1730
- Plus Bas
- 10.1600
- Plus Haut
- 10.1888
- Volume
- 88
- Changement quotidien
- 0.10%
- Changement Mensuel
- -0.20%
- Changement à 6 Mois
- -2.68%
- Changement Annuel
- -2.02%
- Act
- 414
- Fcst
- Prev
- 413
- Act
- 548
- Fcst
- Prev
- 549
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev