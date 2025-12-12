- 概要
DAAQ: デジタル・アセット・アクイジション
DAAQの今日の為替レートは、0.10%変化しました。日中、通貨は1あたり10.1600の安値と10.1888の高値で取引されました。
デジタル・アセット・アクイジションダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
DAAQ株の現在の価格は？
デジタル・アセット・アクイジションの株価は本日10.1700です。10.1600 - 10.1888内で取引され、前日の終値は10.1600、取引量は88に達しました。DAAQのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
デジタル・アセット・アクイジションの株は配当を出しますか？
デジタル・アセット・アクイジションの現在の価格は10.1700です。配当方針は会社によりますが、投資家は-2.02%やUSDにも注目します。DAAQの動きはライブチャートで確認できます。
DAAQ株を買う方法は？
デジタル・アセット・アクイジションの株は現在10.1700で購入可能です。注文は通常10.1700または10.1730付近で行われ、88や0.10%が市場の動きを示します。DAAQの最新情報はライブチャートで確認できます。
DAAQ株に投資する方法は？
デジタル・アセット・アクイジションへの投資では、年間の値幅10.1000 - 11.2400と現在の10.1700を考慮します。注文は多くの場合10.1700や10.1730で行われる前に、-0.20%や-2.68%と比較されます。DAAQの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
デジタル・アセット・アクイジションの株の最高値は？
デジタル・アセット・アクイジションの過去1年の最高値は11.2400でした。10.1000 - 11.2400内で株価は大きく変動し、10.1600と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。デジタル・アセット・アクイジションのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
デジタル・アセット・アクイジションの株の最低値は？
デジタル・アセット・アクイジション(DAAQ)の年間最安値は10.1000でした。現在の10.1700や10.1000 - 11.2400と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DAAQの動きはライブチャートで確認できます。
DAAQの株式分割はいつ行われましたか？
デジタル・アセット・アクイジションは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、10.1600、-2.02%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 10.1600
- 始値
- 10.1600
- 買値
- 10.1700
- 買値
- 10.1730
- 安値
- 10.1600
- 高値
- 10.1888
- 出来高
- 88
- 1日の変化
- 0.10%
- 1ヶ月の変化
- -0.20%
- 6ヶ月の変化
- -2.68%
- 1年の変化
- -2.02%
