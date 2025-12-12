クォートセクション
DAAQ: デジタル・アセット・アクイジション

10.1700 USD 0.0100 (0.10%)
セクター: その他の銘柄 ベース: 米ドル 利益通貨: 米ドル

DAAQの今日の為替レートは、0.10%変化しました。日中、通貨は1あたり10.1600の安値と10.1888の高値で取引されました。

デジタル・アセット・アクイジションダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

DAAQ株の現在の価格は？

デジタル・アセット・アクイジションの株価は本日10.1700です。10.1600 - 10.1888内で取引され、前日の終値は10.1600、取引量は88に達しました。DAAQのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

デジタル・アセット・アクイジションの株は配当を出しますか？

デジタル・アセット・アクイジションの現在の価格は10.1700です。配当方針は会社によりますが、投資家は-2.02%やUSDにも注目します。DAAQの動きはライブチャートで確認できます。

DAAQ株を買う方法は？

デジタル・アセット・アクイジションの株は現在10.1700で購入可能です。注文は通常10.1700または10.1730付近で行われ、88や0.10%が市場の動きを示します。DAAQの最新情報はライブチャートで確認できます。

DAAQ株に投資する方法は？

デジタル・アセット・アクイジションへの投資では、年間の値幅10.1000 - 11.2400と現在の10.1700を考慮します。注文は多くの場合10.1700や10.1730で行われる前に、-0.20%や-2.68%と比較されます。DAAQの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

デジタル・アセット・アクイジションの株の最高値は？

デジタル・アセット・アクイジションの過去1年の最高値は11.2400でした。10.1000 - 11.2400内で株価は大きく変動し、10.1600と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。デジタル・アセット・アクイジションのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

デジタル・アセット・アクイジションの株の最低値は？

デジタル・アセット・アクイジション(DAAQ)の年間最安値は10.1000でした。現在の10.1700や10.1000 - 11.2400と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DAAQの動きはライブチャートで確認できます。

DAAQの株式分割はいつ行われましたか？

デジタル・アセット・アクイジションは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、10.1600、-2.02%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
10.1600 10.1888
1年のレンジ
10.1000 11.2400
以前の終値
10.1600
始値
10.1600
買値
10.1700
買値
10.1730
安値
10.1600
高値
10.1888
出来高
88
1日の変化
0.10%
1ヶ月の変化
-0.20%
6ヶ月の変化
-2.68%
1年の変化
-2.02%
