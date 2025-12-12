КотировкиРазделы
DAAQ: Digital Asset Acquisition Corp.

10.1700 USD 0.0100 (0.10%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс DAAQ за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.1600, а максимальная — 10.1888.

Следите за динамикой Digital Asset Acquisition Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DAAQ сегодня?

Digital Asset Acquisition Corp. (DAAQ) сегодня оценивается на уровне 10.1700. Инструмент торгуется в пределах 10.1600 - 10.1888, вчерашнее закрытие составило 10.1600, а торговый объем достиг 88. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DAAQ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Digital Asset Acquisition Corp.?

Digital Asset Acquisition Corp. в настоящее время оценивается в 10.1700. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.02% и USD. Отслеживайте движения DAAQ на графике в реальном времени.

Как купить акции DAAQ?

Вы можете купить акции Digital Asset Acquisition Corp. (DAAQ) по текущей цене 10.1700. Ордера обычно размещаются около 10.1700 или 10.1730, тогда как 88 и 0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DAAQ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DAAQ?

Инвестирование в Digital Asset Acquisition Corp. предполагает учет годового диапазона 10.1000 - 11.2400 и текущей цены 10.1700. Многие сравнивают -0.20% и -2.68% перед размещением ордеров на 10.1700 или 10.1730. Изучайте ежедневные изменения цены DAAQ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Digital Asset Acquisition Corp.?

Самая высокая цена Digital Asset Acquisition Corp. (DAAQ) за последний год составила 11.2400. Акции заметно колебались в пределах 10.1000 - 11.2400, сравнение с 10.1600 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Digital Asset Acquisition Corp. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Digital Asset Acquisition Corp.?

Самая низкая цена Digital Asset Acquisition Corp. (DAAQ) за год составила 10.1000. Сравнение с текущими 10.1700 и 10.1000 - 11.2400 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DAAQ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DAAQ?

В прошлом Digital Asset Acquisition Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.1600 и -2.02% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.1600 10.1888
Годовой диапазон
10.1000 11.2400
Предыдущее закрытие
10.1600
Open
10.1600
Bid
10.1700
Ask
10.1730
Low
10.1600
High
10.1888
Объем
88
Дневное изменение
0.10%
Месячное изменение
-0.20%
6-месячное изменение
-2.68%
Годовое изменение
-2.02%
