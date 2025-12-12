- Обзор рынка
DAAQ: Digital Asset Acquisition Corp.
Курс DAAQ за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.1600, а максимальная — 10.1888.
Следите за динамикой Digital Asset Acquisition Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DAAQ сегодня?
Digital Asset Acquisition Corp. (DAAQ) сегодня оценивается на уровне 10.1700. Инструмент торгуется в пределах 10.1600 - 10.1888, вчерашнее закрытие составило 10.1600, а торговый объем достиг 88. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DAAQ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Digital Asset Acquisition Corp.?
Digital Asset Acquisition Corp. в настоящее время оценивается в 10.1700. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.02% и USD. Отслеживайте движения DAAQ на графике в реальном времени.
Как купить акции DAAQ?
Вы можете купить акции Digital Asset Acquisition Corp. (DAAQ) по текущей цене 10.1700. Ордера обычно размещаются около 10.1700 или 10.1730, тогда как 88 и 0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DAAQ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DAAQ?
Инвестирование в Digital Asset Acquisition Corp. предполагает учет годового диапазона 10.1000 - 11.2400 и текущей цены 10.1700. Многие сравнивают -0.20% и -2.68% перед размещением ордеров на 10.1700 или 10.1730. Изучайте ежедневные изменения цены DAAQ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Digital Asset Acquisition Corp.?
Самая высокая цена Digital Asset Acquisition Corp. (DAAQ) за последний год составила 11.2400. Акции заметно колебались в пределах 10.1000 - 11.2400, сравнение с 10.1600 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Digital Asset Acquisition Corp. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Digital Asset Acquisition Corp.?
Самая низкая цена Digital Asset Acquisition Corp. (DAAQ) за год составила 10.1000. Сравнение с текущими 10.1700 и 10.1000 - 11.2400 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DAAQ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DAAQ?
В прошлом Digital Asset Acquisition Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.1600 и -2.02% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.1600
- Open
- 10.1600
- Bid
- 10.1700
- Ask
- 10.1730
- Low
- 10.1600
- High
- 10.1888
- Объем
- 88
- Дневное изменение
- 0.10%
- Месячное изменение
- -0.20%
- 6-месячное изменение
- -2.68%
- Годовое изменение
- -2.02%
