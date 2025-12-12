- Panoramica
DAAQ: Digital Asset Acquisition Corp.
Il tasso di cambio DAAQ ha avuto una variazione del 0.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.1600 e ad un massimo di 10.1888.
Segui le dinamiche di Digital Asset Acquisition Corp.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni DAAQ oggi?
Oggi le azioni Digital Asset Acquisition Corp. sono prezzate a 10.1700. Viene scambiato all'interno di 10.1600 - 10.1888, la chiusura di ieri è stata 10.1600 e il volume degli scambi ha raggiunto 88. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DAAQ mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Digital Asset Acquisition Corp. pagano dividendi?
Digital Asset Acquisition Corp. è attualmente valutato a 10.1700. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -2.02% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DAAQ.
Come acquistare azioni DAAQ?
Puoi acquistare azioni Digital Asset Acquisition Corp. al prezzo attuale di 10.1700. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 10.1700 o 10.1730, mentre 88 e 0.10% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DAAQ sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni DAAQ?
Investire in Digital Asset Acquisition Corp. implica considerare l'intervallo annuale 10.1000 - 11.2400 e il prezzo attuale 10.1700. Molti confrontano -0.20% e -2.68% prima di effettuare ordini su 10.1700 o 10.1730. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DAAQ con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Digital Asset Acquisition Corp.?
Il prezzo massimo di Digital Asset Acquisition Corp. nell'ultimo anno è stato 11.2400. All'interno di 10.1000 - 11.2400, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 10.1600 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Digital Asset Acquisition Corp. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Digital Asset Acquisition Corp.?
Il prezzo più basso di Digital Asset Acquisition Corp. (DAAQ) nel corso dell'anno è stato 10.1000. Confrontandolo con gli attuali 10.1700 e 10.1000 - 11.2400 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DAAQ muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DAAQ?
Digital Asset Acquisition Corp. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 10.1600 e -2.02%.
- Chiusura Precedente
- 10.1600
- Apertura
- 10.1600
- Bid
- 10.1700
- Ask
- 10.1730
- Minimo
- 10.1600
- Massimo
- 10.1888
- Volume
- 88
- Variazione giornaliera
- 0.10%
- Variazione Mensile
- -0.20%
- Variazione Semestrale
- -2.68%
- Variazione Annuale
- -2.02%
