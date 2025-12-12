- Visão do mercado
DAAQ: Digital Asset Acquisition Corp.
A taxa do DAAQ para hoje mudou para 0.10%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 10.1600 e o mais alto foi 10.1888.
Veja a dinâmica do par de moedas Digital Asset Acquisition Corp.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de DAAQ hoje?
Hoje Digital Asset Acquisition Corp. (DAAQ) está avaliado em 10.1700. O instrumento é negociado dentro de 10.1600 - 10.1888, o fechamento de ontem foi 10.1600, e o volume de negociação atingiu 88. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DAAQ em tempo real.
As ações de Digital Asset Acquisition Corp. pagam dividendos?
Atualmente Digital Asset Acquisition Corp. está avaliado em 10.1700. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -2.02% e USD. Monitore os movimentos de DAAQ no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de DAAQ?
Você pode comprar ações de Digital Asset Acquisition Corp. (DAAQ) pelo preço atual 10.1700. Ordens geralmente são executadas perto de 10.1700 ou 10.1730, enquanto 88 e 0.10% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DAAQ no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de DAAQ?
Investir em Digital Asset Acquisition Corp. envolve considerar a faixa anual 10.1000 - 11.2400 e o preço atual 10.1700. Muitos comparam -0.20% e -2.68% antes de enviar ordens em 10.1700 ou 10.1730. Estude as mudanças diárias de preço de DAAQ no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Digital Asset Acquisition Corp.?
O maior preço de Digital Asset Acquisition Corp. (DAAQ) no último ano foi 11.2400. As ações oscilaram bastante dentro de 10.1000 - 11.2400, e a comparação com 10.1600 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Digital Asset Acquisition Corp. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Digital Asset Acquisition Corp.?
O menor preço de Digital Asset Acquisition Corp. (DAAQ) no ano foi 10.1000. A comparação com o preço atual 10.1700 e 10.1000 - 11.2400 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DAAQ em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de DAAQ?
No passado Digital Asset Acquisition Corp. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 10.1600 e -2.02% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 10.1600
- Open
- 10.1600
- Bid
- 10.1700
- Ask
- 10.1730
- Low
- 10.1600
- High
- 10.1888
- Volume
- 88
- Mudança diária
- 0.10%
- Mudança mensal
- -0.20%
- Mudança de 6 meses
- -2.68%
- Mudança anual
- -2.02%
- Atu.
- 414
- Projeç.
- Prév.
- 413
- Atu.
- 548
- Projeç.
- Prév.
- 549
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.