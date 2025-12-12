- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
DAAQ: Digital Asset Acquisition Corp.
Der Wechselkurs von DAAQ hat sich für heute um 0.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.1600 bis zu einem Hoch von 10.1888 gehandelt.
Verfolgen Sie die Digital Asset Acquisition Corp.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DAAQ heute?
Die Aktie von Digital Asset Acquisition Corp. (DAAQ) notiert heute bei 10.1700. Sie wird innerhalb einer Spanne von 10.1600 - 10.1888 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 10.1600 und das Handelsvolumen erreichte 88. Das Live-Chart von DAAQ zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DAAQ Dividenden?
Digital Asset Acquisition Corp. wird derzeit mit 10.1700 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -2.02% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DAAQ zu verfolgen.
Wie kaufe ich DAAQ-Aktien?
Sie können Aktien von Digital Asset Acquisition Corp. (DAAQ) zum aktuellen Kurs von 10.1700 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 10.1700 oder 10.1730 platziert, während 88 und 0.10% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DAAQ auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DAAQ-Aktien?
Bei einer Investition in Digital Asset Acquisition Corp. müssen die jährliche Spanne 10.1000 - 11.2400 und der aktuelle Kurs 10.1700 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.20% und -2.68%, bevor sie Orders zu 10.1700 oder 10.1730 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DAAQ.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Digital Asset Acquisition Corp.?
Der höchste Kurs von Digital Asset Acquisition Corp. (DAAQ) im vergangenen Jahr lag bei 11.2400. Innerhalb von 10.1000 - 11.2400 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 10.1600 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Digital Asset Acquisition Corp. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Digital Asset Acquisition Corp.?
Der niedrigste Kurs von Digital Asset Acquisition Corp. (DAAQ) im Laufe des Jahres betrug 10.1000. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 10.1700 und der Spanne 10.1000 - 11.2400 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DAAQ live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DAAQ statt?
Digital Asset Acquisition Corp. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 10.1600 und -2.02% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.1600
- Eröffnung
- 10.1600
- Bid
- 10.1700
- Ask
- 10.1730
- Tief
- 10.1600
- Hoch
- 10.1888
- Volumen
- 88
- Tagesänderung
- 0.10%
- Monatsänderung
- -0.20%
- 6-Monatsänderung
- -2.68%
- Jahresänderung
- -2.02%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 413
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 549
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh