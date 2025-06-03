Dövizler / CZNC
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
CZNC: Citizens & Northern Corp
20.07 USD 0.48 (2.34%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CZNC fiyatı bugün -2.34% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 20.00 ve Yüksek fiyatı olarak 20.55 aralığında işlem gördü.
Citizens & Northern Corp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CZNC haberleri
- Best Income Stocks to Buy for September 15th
- Insider Activity: Monday’s Top Buys and Sells in US Stocks
- Best Income Stocks to Buy for September 5th
- Citizens & Northern (CZNC) Moves 5.2% Higher: Will This Strength Last?
- Best Income Stocks to Buy for August 15th
- Citizens And Northern Corporation Seems To Be Stuck In Neutral (NASDAQ:CZNC)
- Pathward Financial (CASH) Surpasses Q3 Earnings and Revenue Estimates (Revised)
- Citizens & Northern (CZNC) Misses Q2 Earnings Estimates
- Orange County Bancorp, Inc. (OBT) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Camden National (CAC) Lags Q2 Earnings Estimates
- Pathward Financial (CASH) Surpasses Q3 Earnings and Revenue Estimates
- Valley National (VLY) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Washington Trust Bancorp (WASH) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Tuesday’s Insider Trades: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Citizens & Northern director Pellegrino buys $4k in shares
- Bert’s May 2025 Dividend Income Summary
Günlük aralık
20.00 20.55
Yıllık aralık
17.85 22.68
- Önceki kapanış
- 20.55
- Açılış
- 20.55
- Satış
- 20.07
- Alış
- 20.37
- Düşük
- 20.00
- Yüksek
- 20.55
- Hacim
- 173
- Günlük değişim
- -2.34%
- Aylık değişim
- -0.64%
- 6 aylık değişim
- -0.89%
- Yıllık değişim
- 2.87%
21 Eylül, Pazar