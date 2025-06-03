Валюты / CZNC
CZNC: Citizens & Northern Corp
19.83 USD 0.24 (1.20%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CZNC за сегодня изменился на -1.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.78, а максимальная — 20.19.
Следите за динамикой Citizens & Northern Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CZNC
- Best Income Stocks to Buy for September 15th
- Insider Activity: Monday’s Top Buys and Sells in US Stocks
- Best Income Stocks to Buy for September 5th
- Citizens & Northern (CZNC) Moves 5.2% Higher: Will This Strength Last?
- Best Income Stocks to Buy for August 15th
- Citizens And Northern Corporation Seems To Be Stuck In Neutral (NASDAQ:CZNC)
- Pathward Financial (CASH) Surpasses Q3 Earnings and Revenue Estimates (Revised)
- Citizens & Northern (CZNC) Misses Q2 Earnings Estimates
- Orange County Bancorp, Inc. (OBT) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Camden National (CAC) Lags Q2 Earnings Estimates
- Pathward Financial (CASH) Surpasses Q3 Earnings and Revenue Estimates
- Valley National (VLY) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Washington Trust Bancorp (WASH) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Tuesday’s Insider Trades: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Citizens & Northern director Pellegrino buys $4k in shares
- Bert’s May 2025 Dividend Income Summary
Дневной диапазон
19.78 20.19
Годовой диапазон
17.85 22.68
- Предыдущее закрытие
- 20.07
- Open
- 20.02
- Bid
- 19.83
- Ask
- 20.13
- Low
- 19.78
- High
- 20.19
- Объем
- 84
- Дневное изменение
- -1.20%
- Месячное изменение
- -1.83%
- 6-месячное изменение
- -2.07%
- Годовое изменение
- 1.64%
