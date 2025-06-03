КотировкиРазделы
CZNC: Citizens & Northern Corp

19.83 USD 0.24 (1.20%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CZNC за сегодня изменился на -1.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.78, а максимальная — 20.19.

Следите за динамикой Citizens & Northern Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
19.78 20.19
Годовой диапазон
17.85 22.68
Предыдущее закрытие
20.07
Open
20.02
Bid
19.83
Ask
20.13
Low
19.78
High
20.19
Объем
84
Дневное изменение
-1.20%
Месячное изменение
-1.83%
6-месячное изменение
-2.07%
Годовое изменение
1.64%
