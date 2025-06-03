Währungen / CZNC
CZNC: Citizens & Northern Corp
20.34 USD 0.21 (1.02%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CZNC hat sich für heute um -1.02% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.07 bis zu einem Hoch von 20.55 gehandelt.
Verfolgen Sie die Citizens & Northern Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
20.07 20.55
Jahresspanne
17.85 22.68
- Vorheriger Schlusskurs
- 20.55
- Eröffnung
- 20.55
- Bid
- 20.34
- Ask
- 20.64
- Tief
- 20.07
- Hoch
- 20.55
- Volumen
- 62
- Tagesänderung
- -1.02%
- Monatsänderung
- 0.69%
- 6-Monatsänderung
- 0.44%
- Jahresänderung
- 4.25%
