CZNC: Citizens & Northern Corp

20.34 USD 0.21 (1.02%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CZNC hat sich für heute um -1.02% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.07 bis zu einem Hoch von 20.55 gehandelt.

Verfolgen Sie die Citizens & Northern Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CZNC News

Tagesspanne
20.07 20.55
Jahresspanne
17.85 22.68
Vorheriger Schlusskurs
20.55
Eröffnung
20.55
Bid
20.34
Ask
20.64
Tief
20.07
Hoch
20.55
Volumen
62
Tagesänderung
-1.02%
Monatsänderung
0.69%
6-Monatsänderung
0.44%
Jahresänderung
4.25%
