CZNC: Citizens & Northern Corp
20.02 USD 0.19 (0.96%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CZNC de hoy ha cambiado un 0.96%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 19.86, mientras que el máximo ha alcanzado 20.55.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Citizens & Northern Corp. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
19.86 20.55
Rango anual
17.85 22.68
- Cierres anteriores
- 19.83
- Open
- 20.03
- Bid
- 20.02
- Ask
- 20.32
- Low
- 19.86
- High
- 20.55
- Volumen
- 63
- Cambio diario
- 0.96%
- Cambio mensual
- -0.89%
- Cambio a 6 meses
- -1.14%
- Cambio anual
- 2.61%
