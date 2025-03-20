Dövizler / CVV
CVV: CVD Equipment Corporation
3.17 USD 0.11 (3.59%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CVV fiyatı bugün 3.59% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 3.07 ve Yüksek fiyatı olarak 3.30 aralığında işlem gördü.
CVD Equipment Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- CVD Equipment Stock Declines Following Weak Q2 Earnings and Revenue
- CVD Equipment Corporation (CVV) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: CVD Equipment reports Q2 2025 revenue drop, stock declines
- CVD Equipment Corp stock hits 52-week low at $2.46
- CVD Equipment Corporation (CVV) Q4 2024 Earnings Call Transcript
3.07 3.30
2.49 4.79
- 3.06
- 3.07
- 3.17
- 3.47
- 3.07
- 3.30
- 89
- 3.59%
- 13.21%
- 3.26%
- -7.04%
21 Eylül, Pazar