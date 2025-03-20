Währungen / CVV
CVV: CVD Equipment Corporation
3.13 USD 0.07 (2.29%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CVV hat sich für heute um 2.29% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.07 bis zu einem Hoch von 3.15 gehandelt.
Verfolgen Sie die CVD Equipment Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
3.07 3.15
Jahresspanne
2.49 4.79
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.06
- Eröffnung
- 3.07
- Bid
- 3.13
- Ask
- 3.43
- Tief
- 3.07
- Hoch
- 3.15
- Volumen
- 25
- Tagesänderung
- 2.29%
- Monatsänderung
- 11.79%
- 6-Monatsänderung
- 1.95%
- Jahresänderung
- -8.21%
