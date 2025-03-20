КотировкиРазделы
CVV: CVD Equipment Corporation

3.05 USD 0.10 (3.39%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CVV за сегодня изменился на 3.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.96, а максимальная — 3.16.

Следите за динамикой CVD Equipment Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
2.96 3.16
Годовой диапазон
2.49 4.79
Предыдущее закрытие
2.95
Open
3.00
Bid
3.05
Ask
3.35
Low
2.96
High
3.16
Объем
28
Дневное изменение
3.39%
Месячное изменение
8.93%
6-месячное изменение
-0.65%
Годовое изменение
-10.56%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.