CVV: CVD Equipment Corporation
3.05 USD 0.10 (3.39%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CVV за сегодня изменился на 3.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.96, а максимальная — 3.16.
Следите за динамикой CVD Equipment Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
2.96 3.16
Годовой диапазон
2.49 4.79
- Предыдущее закрытие
- 2.95
- Open
- 3.00
- Bid
- 3.05
- Ask
- 3.35
- Low
- 2.96
- High
- 3.16
- Объем
- 28
- Дневное изменение
- 3.39%
- Месячное изменение
- 8.93%
- 6-месячное изменение
- -0.65%
- Годовое изменение
- -10.56%
