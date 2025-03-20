Divisas / CVV
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
CVV: CVD Equipment Corporation
3.01 USD 0.04 (1.31%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CVV de hoy ha cambiado un -1.31%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 3.01, mientras que el máximo ha alcanzado 3.17.
Siga la dinámica de la pareja de divisas CVD Equipment Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CVV News
- CVD Equipment Stock Declines Following Weak Q2 Earnings and Revenue
- CVD Equipment Corporation (CVV) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: CVD Equipment reports Q2 2025 revenue drop, stock declines
- CVD Equipment Corp stock hits 52-week low at $2.46
- CVD Equipment Corporation (CVV) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Rango diario
3.01 3.17
Rango anual
2.49 4.79
- Cierres anteriores
- 3.05
- Open
- 3.09
- Bid
- 3.01
- Ask
- 3.31
- Low
- 3.01
- High
- 3.17
- Volumen
- 46
- Cambio diario
- -1.31%
- Cambio mensual
- 7.50%
- Cambio a 6 meses
- -1.95%
- Cambio anual
- -11.73%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B