Moedas / CVV
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
CVV: CVD Equipment Corporation
3.06 USD 0.05 (1.66%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CVV para hoje mudou para 1.66%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.04 e o mais alto foi 3.20.
Veja a dinâmica do par de moedas CVD Equipment Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CVV Notícias
- CVD Equipment Stock Declines Following Weak Q2 Earnings and Revenue
- CVD Equipment Corporation (CVV) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: CVD Equipment reports Q2 2025 revenue drop, stock declines
- CVD Equipment Corp stock hits 52-week low at $2.46
- CVD Equipment Corporation (CVV) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Faixa diária
3.04 3.20
Faixa anual
2.49 4.79
- Fechamento anterior
- 3.01
- Open
- 3.06
- Bid
- 3.06
- Ask
- 3.36
- Low
- 3.04
- High
- 3.20
- Volume
- 51
- Mudança diária
- 1.66%
- Mudança mensal
- 9.29%
- Mudança de 6 meses
- -0.33%
- Mudança anual
- -10.26%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh