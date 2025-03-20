通貨 / CVV
CVV: CVD Equipment Corporation
3.06 USD 0.05 (1.66%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CVVの今日の為替レートは、1.66%変化しました。日中、通貨は1あたり3.04の安値と3.20の高値で取引されました。
CVD Equipment Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
3.04 3.20
1年のレンジ
2.49 4.79
- 以前の終値
- 3.01
- 始値
- 3.06
- 買値
- 3.06
- 買値
- 3.36
- 安値
- 3.04
- 高値
- 3.20
- 出来高
- 51
- 1日の変化
- 1.66%
- 1ヶ月の変化
- 9.29%
- 6ヶ月の変化
- -0.33%
- 1年の変化
- -10.26%
