CVV: CVD Equipment Corporation

3.06 USD 0.05 (1.66%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CVVの今日の為替レートは、1.66%変化しました。日中、通貨は1あたり3.04の安値と3.20の高値で取引されました。

CVD Equipment Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
3.04 3.20
1年のレンジ
2.49 4.79
以前の終値
3.01
始値
3.06
買値
3.06
買値
3.36
安値
3.04
高値
3.20
出来高
51
1日の変化
1.66%
1ヶ月の変化
9.29%
6ヶ月の変化
-0.33%
1年の変化
-10.26%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K