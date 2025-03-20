QuotazioniSezioni
Valute / CVV
Tornare a Azioni

CVV: CVD Equipment Corporation

3.17 USD 0.11 (3.59%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CVV ha avuto una variazione del 3.59% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.07 e ad un massimo di 3.30.

Segui le dinamiche di CVD Equipment Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CVV News

Intervallo Giornaliero
3.07 3.30
Intervallo Annuale
2.49 4.79
Chiusura Precedente
3.06
Apertura
3.07
Bid
3.17
Ask
3.47
Minimo
3.07
Massimo
3.30
Volume
89
Variazione giornaliera
3.59%
Variazione Mensile
13.21%
Variazione Semestrale
3.26%
Variazione Annuale
-7.04%
21 settembre, domenica