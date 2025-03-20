Valute / CVV
CVV: CVD Equipment Corporation
3.17 USD 0.11 (3.59%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CVV ha avuto una variazione del 3.59% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.07 e ad un massimo di 3.30.
Segui le dinamiche di CVD Equipment Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
CVV News
Intervallo Giornaliero
3.07 3.30
Intervallo Annuale
2.49 4.79
- Chiusura Precedente
- 3.06
- Apertura
- 3.07
- Bid
- 3.17
- Ask
- 3.47
- Minimo
- 3.07
- Massimo
- 3.30
- Volume
- 89
- Variazione giornaliera
- 3.59%
- Variazione Mensile
- 13.21%
- Variazione Semestrale
- 3.26%
- Variazione Annuale
- -7.04%
21 settembre, domenica