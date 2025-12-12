CUB hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Lionheart Holdings hisse senedi 10.61 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 10.59 - 10.62 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 10.60 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 41 değerine ulaştı. CUB canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Lionheart Holdings hisse senedi temettü ödüyor mu? Lionheart Holdings hisse senedi şu anda 10.61 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 5.05% ve USD değerlerini izler. CUB hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

CUB hisse senedi nasıl alınır? Lionheart Holdings hisselerini şu anki 10.61 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 10.61 ve Ask 10.91 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 41 ve günlük değişim oranı 0.00% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte CUB fiyat hareketlerini takip edin.

CUB hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Lionheart Holdings hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 10.09 - 10.65 ve mevcut fiyatı 10.61 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 10.61 veya Ask 10.91 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -0.19% ve 6 aylık değişim oranı 1.05% değerlerini karşılaştırır. CUB fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Lionheart Holdings hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Lionheart Holdings hisse senedi yıllık olarak 10.65 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 10.09 - 10.65). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 10.60 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Lionheart Holdings performansını takip edin.

Lionheart Holdings hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Lionheart Holdings (CUB) hisse senedi yıllık olarak en düşük 10.09 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 10.61 ve hareket ettiği yıllık aralık 10.09 - 10.65 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki CUB fiyat hareketlerini izleyin.