CUB: Lionheart Holdings

10.61 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс CUB за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.61, а максимальная — 10.61.

Следите за динамикой Lionheart Holdings. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CUB сегодня?

Lionheart Holdings (CUB) сегодня оценивается на уровне 10.61. Инструмент торгуется в пределах 10.61 - 10.61, вчерашнее закрытие составило 10.61, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CUB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Lionheart Holdings?

Lionheart Holdings в настоящее время оценивается в 10.61. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.05% и USD. Отслеживайте движения CUB на графике в реальном времени.

Как купить акции CUB?

Вы можете купить акции Lionheart Holdings (CUB) по текущей цене 10.61. Ордера обычно размещаются около 10.61 или 10.91, тогда как 2 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CUB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CUB?

Инвестирование в Lionheart Holdings предполагает учет годового диапазона 10.09 - 10.65 и текущей цены 10.61. Многие сравнивают -0.19% и 1.05% перед размещением ордеров на 10.61 или 10.91. Изучайте ежедневные изменения цены CUB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Lionheart Holdings?

Самая высокая цена Lionheart Holdings (CUB) за последний год составила 10.65. Акции заметно колебались в пределах 10.09 - 10.65, сравнение с 10.61 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Lionheart Holdings на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Lionheart Holdings?

Самая низкая цена Lionheart Holdings (CUB) за год составила 10.09. Сравнение с текущими 10.61 и 10.09 - 10.65 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CUB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CUB?

В прошлом Lionheart Holdings проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.61 и 5.05% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.61 10.61
Годовой диапазон
10.09 10.65
Предыдущее закрытие
10.61
Open
10.61
Bid
10.61
Ask
10.91
Low
10.61
High
10.61
Объем
2
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
-0.19%
6-месячное изменение
1.05%
Годовое изменение
5.05%
