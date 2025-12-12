- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
CUB: Lionheart Holdings
Курс CUB за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.61, а максимальная — 10.61.
Следите за динамикой Lionheart Holdings. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CUB сегодня?
Lionheart Holdings (CUB) сегодня оценивается на уровне 10.61. Инструмент торгуется в пределах 10.61 - 10.61, вчерашнее закрытие составило 10.61, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CUB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Lionheart Holdings?
Lionheart Holdings в настоящее время оценивается в 10.61. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.05% и USD. Отслеживайте движения CUB на графике в реальном времени.
Как купить акции CUB?
Вы можете купить акции Lionheart Holdings (CUB) по текущей цене 10.61. Ордера обычно размещаются около 10.61 или 10.91, тогда как 2 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CUB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CUB?
Инвестирование в Lionheart Holdings предполагает учет годового диапазона 10.09 - 10.65 и текущей цены 10.61. Многие сравнивают -0.19% и 1.05% перед размещением ордеров на 10.61 или 10.91. Изучайте ежедневные изменения цены CUB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Lionheart Holdings?
Самая высокая цена Lionheart Holdings (CUB) за последний год составила 10.65. Акции заметно колебались в пределах 10.09 - 10.65, сравнение с 10.61 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Lionheart Holdings на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Lionheart Holdings?
Самая низкая цена Lionheart Holdings (CUB) за год составила 10.09. Сравнение с текущими 10.61 и 10.09 - 10.65 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CUB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CUB?
В прошлом Lionheart Holdings проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.61 и 5.05% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.61
- Open
- 10.61
- Bid
- 10.61
- Ask
- 10.91
- Low
- 10.61
- High
- 10.61
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- -0.19%
- 6-месячное изменение
- 1.05%
- Годовое изменение
- 5.05%
- Акт.
- 414
- Прог.
- Пред.
- 413
- Акт.
- 548
- Прог.
- Пред.
- 549
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.