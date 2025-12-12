- Visão do mercado
CUB: Lionheart Holdings
A taxa do CUB para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 10.61 e o mais alto foi 10.61.
Veja a dinâmica do par de moedas Lionheart Holdings. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CUB hoje?
Hoje Lionheart Holdings (CUB) está avaliado em 10.61. O instrumento é negociado dentro de 10.61 - 10.61, o fechamento de ontem foi 10.61, e o volume de negociação atingiu 2. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CUB em tempo real.
As ações de Lionheart Holdings pagam dividendos?
Atualmente Lionheart Holdings está avaliado em 10.61. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 5.05% e USD. Monitore os movimentos de CUB no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CUB?
Você pode comprar ações de Lionheart Holdings (CUB) pelo preço atual 10.61. Ordens geralmente são executadas perto de 10.61 ou 10.91, enquanto 2 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CUB no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CUB?
Investir em Lionheart Holdings envolve considerar a faixa anual 10.09 - 10.65 e o preço atual 10.61. Muitos comparam -0.19% e 1.05% antes de enviar ordens em 10.61 ou 10.91. Estude as mudanças diárias de preço de CUB no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Lionheart Holdings?
O maior preço de Lionheart Holdings (CUB) no último ano foi 10.65. As ações oscilaram bastante dentro de 10.09 - 10.65, e a comparação com 10.61 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Lionheart Holdings no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Lionheart Holdings?
O menor preço de Lionheart Holdings (CUB) no ano foi 10.09. A comparação com o preço atual 10.61 e 10.09 - 10.65 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CUB em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CUB?
No passado Lionheart Holdings passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 10.61 e 5.05% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 10.61
- Open
- 10.61
- Bid
- 10.61
- Ask
- 10.91
- Low
- 10.61
- High
- 10.61
- Volume
- 2
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- -0.19%
- Mudança de 6 meses
- 1.05%
- Mudança anual
- 5.05%
