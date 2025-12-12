- Aperçu
CUB: Lionheart Holdings
Le taux de change de CUB a changé de 0.09% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 10.59 et à un maximum de 10.62.
Suivez la dynamique Lionheart Holdings. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action CUB aujourd'hui ?
L'action Lionheart Holdings est cotée à 10.61 aujourd'hui. Elle se négocie dans 10.59 - 10.62, a clôturé hier à 10.60 et son volume d'échange a atteint 41. Le graphique en temps réel du cours de CUB présente ces mises à jour.
L'action Lionheart Holdings verse-t-elle des dividendes ?
Lionheart Holdings est actuellement valorisé à 10.61. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 5.05% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de CUB.
Comment acheter des actions CUB ?
Vous pouvez acheter des actions Lionheart Holdings au cours actuel de 10.61. Les ordres sont généralement placés à proximité de 10.61 ou de 10.91, le 41 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de CUB sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action CUB ?
Investir dans Lionheart Holdings implique de prendre en compte la fourchette annuelle 10.09 - 10.65 et le prix actuel 10.61. Beaucoup comparent -0.19% et 1.05% avant de passer des ordres à 10.61 ou 10.91. Consultez le graphique du cours de CUB en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Lionheart Holdings ?
Le cours le plus élevé de Lionheart Holdings l'année dernière était 10.65. Au cours de 10.09 - 10.65, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 10.60 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Lionheart Holdings sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Lionheart Holdings ?
Le cours le plus bas de Lionheart Holdings (CUB) sur l'année a été 10.09. Sa comparaison avec 10.61 et 10.09 - 10.65 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de CUB sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action CUB a-t-elle été divisée ?
Lionheart Holdings a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 10.60 et 5.05% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 10.60
- Ouverture
- 10.61
- Bid
- 10.61
- Ask
- 10.91
- Plus Bas
- 10.59
- Plus Haut
- 10.62
- Volume
- 41
- Changement quotidien
- 0.09%
- Changement Mensuel
- -0.19%
- Changement à 6 Mois
- 1.05%
- Changement Annuel
- 5.05%
