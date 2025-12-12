クォートセクション
通貨 / CUB
CUB: キュービック

10.61 USD 0.01 (0.09%)
セクター: その他の銘柄 ベース: 米ドル 利益通貨: 米ドル

CUBの今日の為替レートは、0.09%変化しました。日中、通貨は1あたり10.59の安値と10.62の高値で取引されました。

キュービックダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

CUB株の現在の価格は？

キュービックの株価は本日10.61です。10.59 - 10.62内で取引され、前日の終値は10.60、取引量は41に達しました。CUBのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

キュービックの株は配当を出しますか？

キュービックの現在の価格は10.61です。配当方針は会社によりますが、投資家は5.05%やUSDにも注目します。CUBの動きはライブチャートで確認できます。

CUB株を買う方法は？

キュービックの株は現在10.61で購入可能です。注文は通常10.61または10.91付近で行われ、41や0.00%が市場の動きを示します。CUBの最新情報はライブチャートで確認できます。

CUB株に投資する方法は？

キュービックへの投資では、年間の値幅10.09 - 10.65と現在の10.61を考慮します。注文は多くの場合10.61や10.91で行われる前に、-0.19%や1.05%と比較されます。CUBの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

キュービックの株の最高値は？

キュービックの過去1年の最高値は10.65でした。10.09 - 10.65内で株価は大きく変動し、10.60と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。キュービックのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

キュービックの株の最低値は？

キュービック(CUB)の年間最安値は10.09でした。現在の10.61や10.09 - 10.65と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CUBの動きはライブチャートで確認できます。

CUBの株式分割はいつ行われましたか？

キュービックは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、10.60、5.05%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
10.59 10.62
1年のレンジ
10.09 10.65
以前の終値
10.60
始値
10.61
買値
10.61
買値
10.91
安値
10.59
高値
10.62
出来高
41
1日の変化
0.09%
1ヶ月の変化
-0.19%
6ヶ月の変化
1.05%
1年の変化
5.05%
