CUB: キュービック
CUBの今日の為替レートは、0.09%変化しました。日中、通貨は1あたり10.59の安値と10.62の高値で取引されました。
キュービックダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
CUB株の現在の価格は？
キュービックの株価は本日10.61です。10.59 - 10.62内で取引され、前日の終値は10.60、取引量は41に達しました。CUBのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
キュービックの株は配当を出しますか？
キュービックの現在の価格は10.61です。配当方針は会社によりますが、投資家は5.05%やUSDにも注目します。CUBの動きはライブチャートで確認できます。
CUB株を買う方法は？
キュービックの株は現在10.61で購入可能です。注文は通常10.61または10.91付近で行われ、41や0.00%が市場の動きを示します。CUBの最新情報はライブチャートで確認できます。
CUB株に投資する方法は？
キュービックへの投資では、年間の値幅10.09 - 10.65と現在の10.61を考慮します。注文は多くの場合10.61や10.91で行われる前に、-0.19%や1.05%と比較されます。CUBの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
キュービックの株の最高値は？
キュービックの過去1年の最高値は10.65でした。10.09 - 10.65内で株価は大きく変動し、10.60と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。キュービックのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
キュービックの株の最低値は？
キュービック(CUB)の年間最安値は10.09でした。現在の10.61や10.09 - 10.65と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CUBの動きはライブチャートで確認できます。
CUBの株式分割はいつ行われましたか？
キュービックは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、10.60、5.05%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 10.60
- 始値
- 10.61
- 買値
- 10.61
- 買値
- 10.91
- 安値
- 10.59
- 高値
- 10.62
- 出来高
- 41
- 1日の変化
- 0.09%
- 1ヶ月の変化
- -0.19%
- 6ヶ月の変化
- 1.05%
- 1年の変化
- 5.05%
- 実際
- 414
- 期待
- 前
- 413
- 実際
- 548
- 期待
- 前
- 549
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前