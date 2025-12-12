QuotazioniSezioni
10.61 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Altri Simboli Base: Dollaro Valuta di profitto: Dollaro

Il tasso di cambio CUB ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.61 e ad un massimo di 10.61.

Segui le dinamiche di Lionheart Holdings. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni CUB oggi?

Oggi le azioni Lionheart Holdings sono prezzate a 10.61. Viene scambiato all'interno di 10.61 - 10.61, la chiusura di ieri è stata 10.61 e il volume degli scambi ha raggiunto 2. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CUB mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Lionheart Holdings pagano dividendi?

Lionheart Holdings è attualmente valutato a 10.61. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 5.05% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CUB.

Come acquistare azioni CUB?

Puoi acquistare azioni Lionheart Holdings al prezzo attuale di 10.61. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 10.61 o 10.91, mentre 2 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CUB sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni CUB?

Investire in Lionheart Holdings implica considerare l'intervallo annuale 10.09 - 10.65 e il prezzo attuale 10.61. Molti confrontano -0.19% e 1.05% prima di effettuare ordini su 10.61 o 10.91. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CUB con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Lionheart Holdings?

Il prezzo massimo di Lionheart Holdings nell'ultimo anno è stato 10.65. All'interno di 10.09 - 10.65, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 10.61 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Lionheart Holdings utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Lionheart Holdings?

Il prezzo più basso di Lionheart Holdings (CUB) nel corso dell'anno è stato 10.09. Confrontandolo con gli attuali 10.61 e 10.09 - 10.65 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CUB muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CUB?

Lionheart Holdings ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 10.61 e 5.05%.

Intervallo Giornaliero
10.61 10.61
Intervallo Annuale
10.09 10.65
Chiusura Precedente
10.61
Apertura
10.61
Bid
10.61
Ask
10.91
Minimo
10.61
Massimo
10.61
Volume
2
Variazione giornaliera
0.00%
Variazione Mensile
-0.19%
Variazione Semestrale
1.05%
Variazione Annuale
5.05%
