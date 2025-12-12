- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
CUB: Lionheart Holdings
Il tasso di cambio CUB ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.61 e ad un massimo di 10.61.
Segui le dinamiche di Lionheart Holdings. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni CUB oggi?
Oggi le azioni Lionheart Holdings sono prezzate a 10.61. Viene scambiato all'interno di 10.61 - 10.61, la chiusura di ieri è stata 10.61 e il volume degli scambi ha raggiunto 2. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CUB mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Lionheart Holdings pagano dividendi?
Lionheart Holdings è attualmente valutato a 10.61. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 5.05% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CUB.
Come acquistare azioni CUB?
Puoi acquistare azioni Lionheart Holdings al prezzo attuale di 10.61. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 10.61 o 10.91, mentre 2 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CUB sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni CUB?
Investire in Lionheart Holdings implica considerare l'intervallo annuale 10.09 - 10.65 e il prezzo attuale 10.61. Molti confrontano -0.19% e 1.05% prima di effettuare ordini su 10.61 o 10.91. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CUB con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Lionheart Holdings?
Il prezzo massimo di Lionheart Holdings nell'ultimo anno è stato 10.65. All'interno di 10.09 - 10.65, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 10.61 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Lionheart Holdings utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Lionheart Holdings?
Il prezzo più basso di Lionheart Holdings (CUB) nel corso dell'anno è stato 10.09. Confrontandolo con gli attuali 10.61 e 10.09 - 10.65 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CUB muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CUB?
Lionheart Holdings ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 10.61 e 5.05%.
- Chiusura Precedente
- 10.61
- Apertura
- 10.61
- Bid
- 10.61
- Ask
- 10.91
- Minimo
- 10.61
- Massimo
- 10.61
- Volume
- 2
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- -0.19%
- Variazione Semestrale
- 1.05%
- Variazione Annuale
- 5.05%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 413
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 549
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev