CUB: Lionheart Holdings
El tipo de cambio de CUB de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 10.61, mientras que el máximo ha alcanzado 10.61.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Lionheart Holdings. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de CUB hoy?
Lionheart Holdings (CUB) se evalúa hoy en 10.61. El instrumento se negocia dentro de 10.61 - 10.61; el cierre de ayer ha sido 10.61 y el volumen comercial ha alcanzado 2. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios CUB en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Lionheart Holdings?
Lionheart Holdings se evalúa actualmente en 10.61. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 5.05% y USD. Monitoree los movimientos de CUB en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de CUB?
Puede comprar acciones de Lionheart Holdings (CUB) al precio actual de 10.61. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 10.61 o 10.91, mientras que 2 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de CUB en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de CUB?
Invertir en Lionheart Holdings implica tener en cuenta el rango anual 10.09 - 10.65 y el precio actual 10.61. Muchos comparan -0.19% y 1.05% antes de colocar órdenes en 10.61 o 10.91. Estudie los cambios diarios de precios de CUB en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Lionheart Holdings?
El precio más alto de Lionheart Holdings (CUB) en el último año ha sido 10.65. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 10.09 - 10.65, una comparación con 10.61 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Lionheart Holdings en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Lionheart Holdings?
El precio más bajo de Lionheart Holdings (CUB) para el año ha sido 10.09. La comparación con los actuales 10.61 y 10.09 - 10.65 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de CUB en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de CUB?
En el pasado, Lionheart Holdings ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 10.61 y 5.05% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 10.61
- Open
- 10.61
- Bid
- 10.61
- Ask
- 10.91
- Low
- 10.61
- High
- 10.61
- Volumen
- 2
- Cambio diario
- 0.00%
- Cambio mensual
- -0.19%
- Cambio a 6 meses
- 1.05%
- Cambio anual
- 5.05%