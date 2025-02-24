FiyatlarBölümler
Dövizler / CTS
Geri dön - Hisse senetleri

CTS: CTS Corporation

41.64 USD 1.02 (2.39%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CTS fiyatı bugün -2.39% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 41.60 ve Yüksek fiyatı olarak 42.50 aralığında işlem gördü.

CTS Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CTS haberleri

Günlük aralık
41.60 42.50
Yıllık aralık
34.02 59.67
Önceki kapanış
42.66
Açılış
42.50
Satış
41.64
Alış
41.94
Düşük
41.60
Yüksek
42.50
Hacim
309
Günlük değişim
-2.39%
Aylık değişim
-0.81%
6 aylık değişim
0.53%
Yıllık değişim
-13.23%
21 Eylül, Pazar