CTS: CTS Corporation
41.61 USD 0.45 (1.07%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CTS за сегодня изменился на -1.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.43, а максимальная — 42.05.
Следите за динамикой CTS Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CTS
Дневной диапазон
41.43 42.05
Годовой диапазон
34.02 59.67
- Предыдущее закрытие
- 42.06
- Open
- 41.94
- Bid
- 41.61
- Ask
- 41.91
- Low
- 41.43
- High
- 42.05
- Объем
- 198
- Дневное изменение
- -1.07%
- Месячное изменение
- -0.88%
- 6-месячное изменение
- 0.46%
- Годовое изменение
- -13.29%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.