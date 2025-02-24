КотировкиРазделы
Валюты / CTS
Назад в Рынок акций США

CTS: CTS Corporation

41.61 USD 0.45 (1.07%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CTS за сегодня изменился на -1.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.43, а максимальная — 42.05.

Следите за динамикой CTS Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости CTS

Дневной диапазон
41.43 42.05
Годовой диапазон
34.02 59.67
Предыдущее закрытие
42.06
Open
41.94
Bid
41.61
Ask
41.91
Low
41.43
High
42.05
Объем
198
Дневное изменение
-1.07%
Месячное изменение
-0.88%
6-месячное изменение
0.46%
Годовое изменение
-13.29%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.