CTS: CTS Corporation
42.37 USD 0.93 (2.24%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CTS para hoje mudou para 2.24%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 42.19 e o mais alto foi 42.65.
Veja a dinâmica do par de moedas CTS Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
42.19 42.65
Faixa anual
34.02 59.67
- Fechamento anterior
- 41.44
- Open
- 42.19
- Bid
- 42.37
- Ask
- 42.67
- Low
- 42.19
- High
- 42.65
- Volume
- 28
- Mudança diária
- 2.24%
- Mudança mensal
- 0.93%
- Mudança de 6 meses
- 2.29%
- Mudança anual
- -11.71%
