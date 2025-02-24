Währungen / CTS
CTS: CTS Corporation
42.66 USD 1.22 (2.94%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CTS hat sich für heute um 2.94% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 42.07 bis zu einem Hoch von 42.88 gehandelt.
Verfolgen Sie die CTS Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
42.07 42.88
Jahresspanne
34.02 59.67
- Vorheriger Schlusskurs
- 41.44
- Eröffnung
- 42.07
- Bid
- 42.66
- Ask
- 42.96
- Tief
- 42.07
- Hoch
- 42.88
- Volumen
- 220
- Tagesänderung
- 2.94%
- Monatsänderung
- 1.62%
- 6-Monatsänderung
- 2.99%
- Jahresänderung
- -11.11%
