KurseKategorien
Währungen / CTS
Zurück zum Aktien

CTS: CTS Corporation

42.66 USD 1.22 (2.94%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CTS hat sich für heute um 2.94% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 42.07 bis zu einem Hoch von 42.88 gehandelt.

Verfolgen Sie die CTS Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CTS News

Tagesspanne
42.07 42.88
Jahresspanne
34.02 59.67
Vorheriger Schlusskurs
41.44
Eröffnung
42.07
Bid
42.66
Ask
42.96
Tief
42.07
Hoch
42.88
Volumen
220
Tagesänderung
2.94%
Monatsänderung
1.62%
6-Monatsänderung
2.99%
Jahresänderung
-11.11%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K