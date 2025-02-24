QuotazioniSezioni
CTS: CTS Corporation

41.64 USD 1.02 (2.39%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CTS ha avuto una variazione del -2.39% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 41.60 e ad un massimo di 42.50.

Segui le dinamiche di CTS Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
41.60 42.50
Intervallo Annuale
34.02 59.67
Chiusura Precedente
42.66
Apertura
42.50
Bid
41.64
Ask
41.94
Minimo
41.60
Massimo
42.50
Volume
309
Variazione giornaliera
-2.39%
Variazione Mensile
-0.81%
Variazione Semestrale
0.53%
Variazione Annuale
-13.23%
20 settembre, sabato