CTS: CTS Corporation
41.64 USD 1.02 (2.39%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CTS ha avuto una variazione del -2.39% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 41.60 e ad un massimo di 42.50.
Segui le dinamiche di CTS Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
41.60 42.50
Intervallo Annuale
34.02 59.67
- Chiusura Precedente
- 42.66
- Apertura
- 42.50
- Bid
- 41.64
- Ask
- 41.94
- Minimo
- 41.60
- Massimo
- 42.50
- Volume
- 309
- Variazione giornaliera
- -2.39%
- Variazione Mensile
- -0.81%
- Variazione Semestrale
- 0.53%
- Variazione Annuale
- -13.23%
20 settembre, sabato