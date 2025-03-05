FiyatlarBölümler
Dövizler / CSTE
Geri dön - Hisse senetleri

CSTE: Caesarstone Ltd

1.60 USD 0.04 (2.56%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CSTE fiyatı bugün 2.56% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.56 ve Yüksek fiyatı olarak 1.76 aralığında işlem gördü.

Caesarstone Ltd hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CSTE haberleri

Günlük aralık
1.56 1.76
Yıllık aralık
1.35 5.05
Önceki kapanış
1.56
Açılış
1.58
Satış
1.60
Alış
1.90
Düşük
1.56
Yüksek
1.76
Hacim
240
Günlük değişim
2.56%
Aylık değişim
14.29%
6 aylık değişim
-35.48%
Yıllık değişim
-64.99%
21 Eylül, Pazar